Perakende Günleri 2025 İstanbul\'da

Ekonomi

Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından ve uluslararası perakende sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Perakende Günleri 2025, 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Perakende Günleri 2025, 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 24. kez kapılarını açıyor. Soysal Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen ve gıda dışı perakende, gıda perakendesi, e-ticaret, e-ihracat, alışveriş merkezleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, sosyal medya, teknoloji şirketleri, ödeme sistemleri, sektöre hizmet verenler, STK'lar, lojistik, hizmet sağlayıcılar gibi tüm ekosistemi bir araya getiren Perakende Günleri, Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük iş dünyası etkinliği olmasının yanı sıra dünyanın perakende alanında yapılan sayılı etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren ve Perakende Günleri 2025'in sektöre yapacağı katkıları anlatan Soysal Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Suat Soysal, "Etkinliğimiz, 2001 yılında 1.043 kişinin katılımıyla başlayan, bugün 10 bin 500 katılımcıya, 4 bin 900 firmaya ve yüzde 88 oranında üst düzey yöneticiye ev sahipliği yapan dev bir etkinliğe dönüştü. Güçlü bir konferans programı, fuar, ödül töreni ve farklı etkinliklerle öne çıkan Perakende Günleri, aynı zamanda B2B görüşmeler, özel toplantılar ve networking olanakları ile öne çıkıyor" dedi.

Perakendede teknoloji ve insan dengesinin öneminin gündem olacağını belirten Soysal, şöyle konuştu: "Tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektörü de dijitalleşme ve müşteri beklentilerindeki değişimle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu yılki ana temamız olan 'Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek - Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak' ile biz de bu dönüşüme odaklanıyoruz. Teknoloji iş yapış şekillerini değiştiren çok önemli bir unsur haline gelse de perakendenin merkezinde her zaman müşteri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, Perakende Günleri 2025'te sektör profesyonellerine hem en yeni teknolojik gelişmeleri hem de müşteri odaklı stratejileri bir arada sunacağız. E-ticaret ve e-ihracat en önemli gündem maddelerimizden biri olurken, fiziksel mağazacılığın küresel yükselişini de ele alacağız. İlham verici konuşmalar, yenilikçi çözümler ve güçlü iş birlikleriyle çok önemli bir etkinlik bizi bekliyor."

Etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları da ağırlayacak; Teknoloji alanında dünyanın en saygın uzmanlarından biri olan Peter Hinssen, perakende sektöründe yapay zekanın etkilerini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini paylaşacak. Dünyanın en ünlü "beyaz şapkalı" hacker'larından Freaky Clown, iş dünyasında fiziksel güvenlik açıklarını nasıl tespit ettiğini ve şirketlerin bu tehditlere karşı nasıl önlem alabileceğini gerçek örneklerle anlatacak. WPP ABD'nin Chief Creative Officer'ı Walter Geer, müşteri deneyiminde yenilikçi yaklaşımları ele alırken, renk körlerine doğanın güzelliğini hissettiren teknolojilerden, engelleri aşan sadık dostlara kadar ilham veren projeleri paylaşacak. Global Blue Dünya CEO'su Jacques Stern ise dünya çapında turistlerin alışveriş alışkanlıklarını ve hangi ülkeleri tercih ettiklerini analiz edecek. Ayrıca, Türkiye'nin bu alandaki konumunu ve potansiyelini değerlendirerek sektör için önemli bilgiler sunacak.

Konferansta, yapay zeka, dijital dönüşüm, ödeme sistemleri, insansız kasa teknolojileri, e-şarj çözümleri ve Asya'dan gelen teknoloji firmalarının yenilikleri ön plana çıkarken, 125 fuar katılımcısı firma ve 90 sponsor yer alacak. Etkinlik boyunca 1 milyonun üzerinde iş görüşmesi, 200 binin üzerinde iş bağlantısı yapılması bekleniyor. Organizasyon aynı zamanda sektöre yön veren büyük lansmanlara da ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Hopi ve Metro Group Future Store'un lansmanı ilk kez Perakende Günleri'nde yapıldı. Yine önemli AVM projelerinin duyurulması ve yeni teknoloji çözümlerinin sektöre tanıtılması gibi çığır açan gelişmeler bu etkinlikte gerçekleşti. Perakende Günleri 2025'te de sektöre damga vuracak yeniliklerin ilk kez tanıtılması bekleniyor. - İSTANBUL