Perakende Sektöründe Teknoloji ve İstihdam Vurgusu

Ekonomi

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, "Dünyada perakende sektörü olarak Silikon Vadisi'nden daha çok yazılımcı, sanayi sektöründen daha çok mühendis istihdam ediyoruz." dedi.

ZMD tarafından düzenlenen 11. Perakende Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Tınastepe, organize perakendenin enflasyonla mücadelede önemli bir katkısı olduğunu söyledi.

Oluşan güçlü rekabet ortamının tüketicilerin ihtiyaçlarının ekonomik koşullarda sağlanması ve fiyat kalite dengesinin kurulması açısından önem taşıdığını belirten Tınastepe, şunları kaydetti:

"Rekabeti sürdürebilmek için maliyet enflasyonunu dizginlemek adına bütün perakendeciler kendi olanakları çerçevesinde aksiyon alıyorlar. Bu bağlamda maliyetleri en aza indirebilmek için verimlilik çalışmalarına ağırlık verdik. Enflasyonla yaşamayı bilen bir halkız. Dolayısıyla fiyatlardaki artış beklentisi perakendecilerin satışlarında ciro bazında artışı da beraberinde getirdi. Ancak bu artışın fiyata bağlı bir artış olduğunu haziran ayından itibaren adetler bazında geçen yılın aynı dönemine göre düşüşün artarak sürdüğünü vurgulamak gerekiyor. Geçen yıllarda perakendenin canlı kalmasının önemli sebeplerinden biri turist trafiğinin artışı oldu. Döviz kurları ithalatçı perakendeciler için avantaja dönüşse de lira bazında maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların artması son dönemde yabancı turist için ülkemizin konumunu bir miktar değiştirdi."

"Son 5 yılda üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdılar, bu ülkemiz için çok önemli bir rakam." diyen Tınastepe, "Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli kariyer fırsatlarının önünü açtı. Çalışanların büyük çoğunluğu 30 yaş altı. İş gücü bakımından organize perakende oldukça önde. Dünyada perakende sektörü olarak Silikon Vadisi'nden daha çok yazılımcı, sanayi sektöründen daha çok mühendis istihdam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tınastepe, gelecek dönemde e-ticaretin büyümesini sürdüreceğini belirterek, rekabetin korunduğu her ortamın gerek fiziki gerek sanal ticaret olarak tüketicinin faydasına olacağına inandıklarını anlattı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Tınastepe, "Türkiye'ye yeni markaların geldiğini görmek bizleri heyecanlandırıyor. Bununla beraber yıllar içerisinde maalesef çok büyük yabancı markalar ülkemizden çekilmek zorunda kaldı. Yüksek ithalat vergisi oranları, kategorilere göre değişen vade ve taksit sınırlamaları, dövizle kiralama gibi sorunlar globaldeki diğer şubeler arasında konumumuzu zora sokacak mevzuata bağlı sıkıntılar bu markaların birer birer çekilmelerine yol açtı." diye konuştu.

Yabancı ve yabancı ortaklı markaların birçoğunun Türkiye'yi aynı zamanda bir tedarik üssü olarak kullandığına dikkati çeken Tınastepe, "Ülkemizde yaptığı satışın daha fazlasını yerli tedarikçiden alıp tüm dünyadaki diğer mağazalara gönderen perakendeciler var. Bu değeri kaybetmememiz, yatırımcılarımızı haksız rekabete maruz bırakmamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Tınastepe, enflasyonist süreç başladığından itibaren ekosistemin paydaşlarına her yıl güçlü zamlar yaptıklarını, çalışanlar, iş yeri sahipleri ve tedarikçileri enflasyona karşı ezdirmemek adına neredeyse 2-3 ayda bir fiyat güncellemek suretiyle mağdur etmediklerini söyledi.

Artan maliyetleri karşılayan düzeyde bir ciro artışı sağlanabildiğini belirten Tınastepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyonun son perdesi olarak isimlendirdiğimiz dönemde bu durumu geçmiş birkaç yıl gibi maalesef kolay olmayacak. Çünkü artık talep azalıyor ve ilk defa adet bazında düşüşler yaşamaya başlıyoruz. Bu süreci hasarsız atlatmak istiyorsak maliyetlerimizi oluşturan bileşenlerin fahiş fiyat artışlarına artık dur dememiz gerekiyor. Teknoloji hayatınızın önemli bir parçası. Yıllar önce kablosuz teknolojileri big datayı konuşurken artık işlerimizi yapay zekaya nasıl yaptırsak, yazar kasadan bağımsız ödemeleri, temassız nasıl alsak, müşterimiz ürüne dokunmadan deneme imkanını nasıl yaşasa gibi konuları tartışıyoruz. Zincir Mağazaları Derneği olarak bu durumdan hareketle teknoloji alanında derneğimizin ana çalışma konularından biri haline getirdik. Böylece üyelerimize ve sektöre sağlayacağımız faydayı bu konuda özelleştirmek istedik. Verimli büyüme, biz perakendeciler için en önemli konu ve verimli büyümeyi sağlayan en önemli olgu da teknoloji. Üyelerimizin de katkılarıyla perakendeye özgü teknolojik çözümleri tüm sektörle buluşturmak, gelişmelerde hızlıca haberdar etmek ve birlikte gelişimi sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye'de e-ticaret yapan 559 bin küçük, orta ve büyük ölçekte işletme var"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise "Ticaret Bakanlığı 2024 yılında e-ticarette işlem hacminin 3,4 trilyon lirası olmasını, bunun 6,67 milyar adet siparişin ya da işlemin müşteriler tarafından dijital ortamlarda yapılacağını gösteriyor." dedi.

Özgün, e-ticaret hacminin toplam ticaretin içindeki payına bakıldığında 2017'de 5,2 olan yüzdelik dilimin 2023'te 20,3'e ulaştığını gördüklerini bildirdi.

Şu anda Türkiye'de e-ticaret yapan 559 bin küçük, orta ve büyük ölçekte işletme olduğunu kaydeden Özgün, "Bu büyümeyi e-ticaretin başındaki 'e' takısının ortadan kalkıp ticaretin dijital teknolojilerle yeniden kurallarının yazılması, ticaretin tamamına dijital teknolojilerin dijital altyapıları rehberlik etmesi olarak tanımlayabiliriz." şeklinde konuştu.