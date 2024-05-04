Perakende Yasası Enflasyonla Mücadeleye Yardımcı Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Perakende Yasası Enflasyonla Mücadeleye Yardımcı Olacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadele için Perakende Yasası'nın düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, herkesin kendi işini yaparak rekabet edebilme şansı olması gerektiğini vurgulayarak, esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, usta çırak ilişkisinin ve Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti ve mesleki eğitime önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

04.05.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Enflasyonla mücadeleden randıman alabilmek için Perakende Yasası'nın zaman kaybedilmeden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende yasası tüketiciyi enflasyondan korur. Herkes kendi işini yaparsa rekabet edebilme şansı doğar" dedi.

Herkesin kendi işini yaparak rekabet edebilme şansı olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tedbirin en başta alınması lazım. Yani göç yolda düzelir mantığı bu enflasyonun baskılanmasına, yapılan bu kadar çalışmanın heba olmasına mani olamıyor. Herkes kendi işini yapacak ve rekabet edebilme şansı olacak. Esnafı siz mağazanızda tezgahtar, çiftçiyi tarlada işçi yaparsanız, enflasyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri yasal zorunluluk haline getirmezseniz her şey heba olur. Yazın deniz malzemesi, ilkbaharda badana, boya, hırdavat malzemesi, sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye malzemesi gibi 415 meslek dalını ilgilendiren tüm ürünler tek bir yerde satılırsa fiyatların düşmesini beklemek gerçekçi olmaz. Yapılacak şey belli. Anayasa'nın 173. Maddesinde belirtildiği gibi devletimiz esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirleri vakit kaybetmeden almalıdır" diye konuştu.

"Mesleki eğitime önem verilmesi baba ocağında olur"

Usta çırak ilişkisinin ve Ahilik kültürünün olmadığı sistemde enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını ifade eden Palandöken, "Esnafın çalıştığı alanlardaki tüm iş kollarında usta çırak ilişkisinin olmadığı yerlerde fiyatları aşağı çekmek mümkün değil. 900 yıldır süregelen Ahilik felsefesinin temel amacında ben siftah ettim komşum etmedi deyip ona iş göndermek, alışveriş için yönlendirmek var. Eğer bunun gibi kaliteli ve vasıflı ticaret olmazsa tekelci zihniyetle fiyatlar her gün biraz daha artar. Çünkü tek bir tuşla tüm vilayetlerdeki fiyatları kontrol edebiliyorlar. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar var ancak mesleki eğitime önem verilmesi baba ocağında olur. Verilen hizmetin Ahilik kültürüne uygun bir şekilde, çırak-kalfa-usta yetişmesine katkı sağlaması hem kültürümüz açısından hem de enflasyonla mücadele açısından çok önemli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Perakende Yasası Enflasyonla Mücadeleye Yardımcı Olacak - Son Dakika

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