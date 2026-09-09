Perakende Zirvesi 2026 Haliç'te başladı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen Perakende Zirvesi 2026 kapılarını açtı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcilerini Haliç Kongre Merkezi'nde buluşturan zirvenin açılışında yerel perakendenin ekonomideki rolü, üretici ve perakendeci işbirliği, gıda güvenliği, fahiş fiyatlarla mücadele, dijital dönüşüm ve yeni hal kanunu çalışmaları öne çıktı.

Zirvenin açılış programı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün katılımıyla düzenlendi.

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, ülkede yaklaşık 3,9 milyon işletme bulunduğunu, bunların yaklaşık 1,5 milyonunun perakende alanında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Perakende sektörünün ekonomik faaliyet hacmi içindeki payının yüzde 20 düzeyinde olduğunu kaydeden Gürcan, yerel zincirlerin istihdam ve sosyal hayat açısından önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Gürcan, büyük zincirlerin üretici ve tedarikçiler üzerindeki tek taraflı sözleşme hükümleri, kampanyalara katılma baskısı, ürünle ilgisi olmayan prim ve bedel talepleri gibi uygulamaların yakından takip edildiğini belirterek, markaları yok eden ve üreticiyi baskı altına alan yöntemlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve gıda ürünleri için azami ödeme süreleri getirildiğini hatırlatan Gürcan, temel gıda ürünlerindeki ödeme gecikmeleri nedeniyle bazı marketlere yaptırım uygulandığını açıkladı.

Fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Gürcan, "Bizim görevimiz sadece ceza yazmak değil, işletmelerimize rehberlik ederek Türkiye'de ticaretin daha ileri bir seviyeye ulaşmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye, 200'den fazla ülke ve bölgeye tarım ve gıda ürünleri ihraç ediyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gıda arz güvenliği, üretim planlaması ve gıda denetimleri hakkında bilgi verdi.

Pandemi döneminin gıda arz güvenliğinin önemini açık biçimde gösterdiğini ifade eden Gizligider, "Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın yanında 200'den fazla ülke ve bölgeye tarım ve gıda ürünleri ihraç ediyor." açıklamasını yaptı.

Gizligider, gıda güvenliğinde perakendecilere büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, soğuk zincirin korunması, son tüketim tarihlerinin kontrolü, izlenebilirlik ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Gıda işletmelerinde karekod uygulamasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Gizligider, vatandaşların karekod aracılığıyla işletmelerin denetim geçmişine ulaşabildiğini ifade etti.

"Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı beş yıl içerisinde yaklaşık 100 binden 635 bine yükseldi"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, perakende sektörünün geleceğinde dijitalleşme, e-ticaret, veri yönetimi ve yapay zekanın belirleyici olacağını belirterek, "Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı beş yıl içerisinde yaklaşık 100 binden 635 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

Yapay zeka sistemlerinin ürünleri karşılaştırarak tüketicilere satın alma tavsiyesi vereceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin fiziksel mağazaları ortadan kaldırmayacağını ancak yeniden tanımlayacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, barkod sistemlerinin stok yönetimi, otomatik sipariş, sevkiyat, izlenebilirlik ve tüketici güvenliği açısından taşıdığı öneme işaret ederek, yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

TPF Başkanı Ömer Düzgün ise perakendenin yalnızca ürünlerin tüketiciye ulaştırıldığı bir sektör olmadığını, üretimi, istihdamı ve şehir ekonomilerini ayakta tutan güçlü bir ekosistem olduğunu belirtti.

Federasyona bağlı işletmelerin yaklaşık 10 bin mağaza, 500 bin metrekareyi aşan satış alanı ve 150 binden fazla doğrudan çalışanıyla önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu kaydeden Düzgün, yerel zincirlerin mağaza sayısına oranla çok yüksek istihdam sağladığına dikkati çekti.

Düzgün, üretici ve perakendecilerin birbirlerinin alternatifi olmadığını belirterek, güçlü üreticinin rafları, güçlü perakendecinin ise ürünün tüketiciye ulaşmasını güvence altına aldığını ifade etti.

Perakende Zirvesi 2026'da gerçekleştirilecek oturumlar ve sektör buluşmalarında yerel perakendenin güçlendirilmesi, üretici-tedarikçi ilişkileri, dijitalleşme, yapay zeka, tüketici güvenliği, sürdürülebilir istihdam ve yeni ticaret modellerinin ele alınması bekleniyor.

Gün boyu çeşitli oturumlar düzenlenen zirve, yarın da devam edecek.