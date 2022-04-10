Perfektüp Ambalaj, Tubettificio Favia'yı satın aldı - Son Dakika
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Perfektüp Ambalaj, Tubettificio Favia'yı satın aldı

10.04.2022 12:32
Perfektüp Ambalaj, Tubettificio Favia'yı satın aldı

Türkiye ve Bulgaristan'daki üretim merkezlerinde 500'ü aşkın çalışan ile faaliyet gösteren Perfektüp Ambalaj, İtalya'nın önde gelen alüminyum tüp üreticilerinden Tubettificio Favia'yı satın aldı.

Türkiye ve Bulgaristan'daki üretim merkezlerinde 500'ü aşkın çalışan ile faaliyet gösteren Perfektüp Ambalaj, İtalya'nın önde gelen alüminyum tüp üreticilerinden Tubettificio Favia'yı satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Perfektüp Ambalaj, 1955 yılından bu yana ilaç, kozmetik, kişisel ve evde bakım, gıda ve kimya sektörlerinin ambalaj ihtiyaçları için alüminyum tüp, monoblok aerosol kutu ve lamine tüp üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perfektüp Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, Tubettificio Favia'nın gruplarına katılmasının arkasında belirgin bir endüstriyel mantık olmasının yanında kendisi için çok özel ve duygusal bir anlamı bulunduğunu belirtti.

Büyükbabasının 1900'lü yılların başında İtalya'dan göç edip Türkiye'ye yerleştiğini ve kendisinin ailenin yurt dışında doğan üçüncü neslini temsil ettiğini aktaran Manzini, şunları kaydetti:

"Bu girişimle, başlamış bir yolculuğun döngüsünü tekrardan bir araya getiren kişi olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yakın ve dostane olmasına katkıda bulunacağımızdan dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz. Favia'nın üretim tesisi grubumuzun sadece İtalya'da değil, AB'de de gelişimine katkıda bulunacak. Bu satın alma ile küresel bir marka olma yolunda önemli bir adım attık. Birleşme sonrası üretim ağının ve ürün portföyünün genişlemesiyle daha etkin bir hizmet verip büyümeye devam edeceğiz."

Bu birleşmenin aynı zamanda özellikle geri dönüştürülebilir ürünlerde yeni bir yolun da oluşmasını sağlayacağını belirten Manzini, "Bu iki şirket geri dönüşümlü ürünlerde ortak bir bakış açısı ve yenilikçilikle hareket edecek." ifadesini kullandı.

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Bulgaristan, Türkiye, İtalya, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perfektüp Ambalaj, Tubettificio Favia'yı satın aldı - Son Dakika


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