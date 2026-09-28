Petkim Master Plan\'da FEED için 70 milyon dolar ayırdı, sözleşmeleri imzaladı

Petkim'in petrokimya alanındaki uzun vadeli yatırım planı olan Master Plan projesinde FEED çalışmaları resmen başladı. Bu kapsamda, güçlü referanslarıyla öne çıkan lisansörler ve mühendislik şirketleri ile FEED, lisans ve mühendislik sözleşmeleri imzalandı. Master Plan projesi ile etilen ve polipropilen kapasitelerinin artırılması, toplam polimer üretiminin ise mevcut seviyesinin iki katının üzerine çıkarılması hedefleniyor. 70 milyon dolar kaynak ayrılan FEED çalışmalarının 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması ve olası nihai yatırım kararına temel oluşturması planlanıyor.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden SOCAR'ın Türkiye'deki petrokimya yatırımlarının merkezinde yer alan Petkim tarafından yürütülen Master Plan'da, SOCAR ile Technip Energies arasında Temmuz ayında imzalanan İyi Niyet Anlaşması'nın ardından, şirket ile Technip Energies arasında FEED (Uç Mühendislik Tasarımı) ve MFSC (Mixed Feed Steam Cracker) Teknolojisi kapsamında lisans sözleşmesi imzalandı. Pre-FEED çalışmalarını takip eden FEED sürecinde projenin kapsamı ile teknik, ticari ve ekonomik parametreleri ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Sektör liderleriyle stratejik iş birliği

Master Plan FEED sürecinde etkin rol oynayacak mühendislik firmaları ve lisansörler, sektörlerinde küresel uzmanlıkları ve güçlü referanslarıyla öne çıkıyor. Master Plan FEED çalışmalarına ilişkin olarak Technip Energies ile FEED sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Master Plan projesi kapsamında değerlendirilmekte olan polietilen ünitesi için Univation Technologies, LLC ile lisans sözleşmesi, polipropilen ünitesi için Lummus Novolen Technology GmbH ile lisans ve mühendislik sözleşmesi, MFSC (Mixed Feed Steam Cracker) teknolojisi için ise Technip Energies ile lisans sözleşmesi imzalandı. Böylece Master Plan'ın farklı üretim üniteleri ve teknolojilerine yönelik sözleşme süreçlerinde önemli bir aşama tamamlandı.

Üretim kapasitesinde önemli artış hedefi

FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından nihai yatırım kararı alınması halinde, şirketin yıllık 558 bin ton olan etilen kapasitesinin 1,2 milyon tona, yıllık 145 bin ton olan polipropilen kapasitesinin ise 550 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Master Plan kapsamında değerlendirilen yeni üniteler ve kapasite artışlarıyla birlikte şirketin toplam polimer üretiminin de mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşınması öngörülüyor.

"Master Plan projesi Türkiye'nin petrokimya sektöründeki uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek"

Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, "Master Plan projemiz kapsamında Temmuz ayında Technip Energies ile imzaladığımız İyi Niyet Anlaşması'nın ardından FEED sözleşmesinin imzalanması, projemizin planladığımız doğrultuda ilerlediğini gösteren somut ve önemli bir adım. FEED aşamasında projenin teknik ve ticari parametrelerini daha detaylı şekilde değerlendirecek, nihai yatırım kararına temel oluşturacak mühendislik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte polietilen, polipropilen ve MFSC teknolojilerine yönelik lisans ve mühendislik anlaşmalarının imzalanması da projenin farklı bileşenlerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. FEED sürecine toplam 70 milyon dolar kaynak ayırdık. Bunu şirketimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Master Plan kapsamında değerlendirilen yatırımların, FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından olası nihai yatırım kararının alınmasıyla hayata geçirilmesi halinde, etilen ve polipropilen kapasitelerimizi önemli ölçüde artırmayı, toplam polimer üretimimizi ise mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşımayı hedefliyoruz. Master Plan projemizi, Türkiye'nin petrokimya sektöründeki uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek, şirketimizin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini destekleyecek stratejik bir dönüşüm projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada atılan adımların, şirketimizin geleceğine ve Türkiye'nin petrokimya ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Master Plan projesi ile şirketin mevcut üretim altyapısının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, üretim kapasitesinin ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve rafineri-petrokimya entegrasyonunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Master Plan projesi kapsamındaki nihai yatırım kararına yönelik değerlendirmeler ise FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.