Petro'dan Ekvador'a Tepki
Petro'dan Ekvador'a Tepki

15.04.2026 09:35
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ekvador'un gümrük vergisini artırma kararına misilleme yapmayacaklarını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, komşu ülke Ekvador'un 1 Mayıs'tan itibaren uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarma kararına aynı şekilde karşılık vermeyeceklerini belirtti.

Ülkesinin, Ekvador sınırındaki Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kasabasında konuşan Petro, Ekvador'un Kolombiya'ya uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamasının ardından Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales'in buna misillemede bulunacaklarını duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekvador'un yaptığı gibi gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarmayacaklarını vurgulayan Petro, "Yüzde 100 vergi falan yok Sayın Ticaret Bakanı, o kadar barbar değiliz. Kolombiya için gerekli olan her şey yüzde 0 vergiyle içeri girer." ifadelerini kullandı.

Petro, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'yı sınırı mafyalara teslim etmekle suçlayarak "Sınır mafyanın eline düşemez. Onun (Noboa) yaptığı şey, sınırı mafyanın ellerine teslim etmektir. Yasal malları taşıyan tırların geçişi engellendiğinde, ticaret, kaçakçılığın eline bırakılmış olur." dedi.

Petro, Ekvador'un Kolombiya ile işbirliği yapmaması halinde sınır bölgesinde faaliyet gösteren mafyaların bu durumdan yararlanacağı uyarısında bulundu.

Süreç

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Liderler arasında diplomatik gerginlik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Diplomasi, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası
Kadroya bomba transfer Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Advertisement
