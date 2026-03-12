Petrol Fiyatları 200 Dolar Olmayacak

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ifade etti.

Wright, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süreli bir aksamanın yaşanacağı birkaç haftayı atlatmak için petrolü başka yollarla piyasaya süreceklerini belirten Wright, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini ve açılacağını kaydetti.

Wright, ABD ordusunun uzun vadeli bir sorunu çözmek için orada olduğunu anlatarak, "Uzun vadeli bir sorunu çözmek için kısa vadeli acılara katlanmak zorundasınız." dedi.

"Ciddi bir küresel petrol krizinin ortasında mıyız?" sorusu yöneltilen Wright, "Uzun vadede enerji akışının güvenliğini sağlamak için kısa vadede önemli bir aksamanın ortasındayız." diye konuştu."

Wright, İranlı yetkililerin "Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun." yönündeki mesajlarının hatırlatılması ve bunun olup olmayacağının sorulması üzerine "Olası değil derim." yanıtını verdi. Wright, "Ancak biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız." diye ekledi.

Kısa vadeli fiyat hareketleri konusunda tahminde bulunmayacağını belirten Wright, bunların petrol akışından çok piyasa psikolojisine dayandığını ifade etti.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere refakat için hazır değil

Wright, CNBC televizyonuna verdiği röportajda da ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak "Bu nispeten yakında gerçekleşecek, ancak şu anda gerçekleşemez. Henüz hazır değiliz. Şu anda tüm askeri varlıklarımız İran'ın saldırı kabiliyetlerini ve bunun için tedarik sağlayan imalat sanayisini yok etmeye odaklanmış durumda." dedi.

ABD Enerji Bakanı Wright, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere bu ayın sonuna kadar refakat etmesinin ise "oldukça muhtemel" olduğunu, ordunun bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.