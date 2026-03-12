Petrol Fiyatları 200 Dolar Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol Fiyatları 200 Dolar Olmayacak

12.03.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Enerji Bakanı Wright, petrol fiyatlarının 200 dolara çıkmasının olası olmadığını söyledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ifade etti.

Wright, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süreli bir aksamanın yaşanacağı birkaç haftayı atlatmak için petrolü başka yollarla piyasaya süreceklerini belirten Wright, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini ve açılacağını kaydetti.

Wright, ABD ordusunun uzun vadeli bir sorunu çözmek için orada olduğunu anlatarak, "Uzun vadeli bir sorunu çözmek için kısa vadeli acılara katlanmak zorundasınız." dedi.

"Ciddi bir küresel petrol krizinin ortasında mıyız?" sorusu yöneltilen Wright, "Uzun vadede enerji akışının güvenliğini sağlamak için kısa vadede önemli bir aksamanın ortasındayız." diye konuştu."

Wright, İranlı yetkililerin "Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun." yönündeki mesajlarının hatırlatılması ve bunun olup olmayacağının sorulması üzerine "Olası değil derim." yanıtını verdi. Wright, "Ancak biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız." diye ekledi.

Kısa vadeli fiyat hareketleri konusunda tahminde bulunmayacağını belirten Wright, bunların petrol akışından çok piyasa psikolojisine dayandığını ifade etti.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere refakat için hazır değil

Wright, CNBC televizyonuna verdiği röportajda da ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak "Bu nispeten yakında gerçekleşecek, ancak şu anda gerçekleşemez. Henüz hazır değiliz. Şu anda tüm askeri varlıklarımız İran'ın saldırı kabiliyetlerini ve bunun için tedarik sağlayan imalat sanayisini yok etmeye odaklanmış durumda." dedi.

ABD Enerji Bakanı Wright, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere bu ayın sonuna kadar refakat etmesinin ise "oldukça muhtemel" olduğunu, ordunun bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları 200 Dolar Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:46:28. #7.13#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları 200 Dolar Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.