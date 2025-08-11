Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Geçen hafta yüzde 4 gerileyen petrol yeni haftaya düşüşle başladı.

Brent Petrol, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes anlaşmasına yaklaştığı beklentileri nedeniyle geçen hafta yüzde 4'ten fazla düşmesinin ardından, yeni haftada da gerilemesini sürdürdü. Brent petrol varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,95'lik bir düşüş göstererek 65,96 dolara geriledi. - İSTANBUL