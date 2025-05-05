Sert düşen petrol fiyatı için yeni tahmin! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sert düşen petrol fiyatı için yeni tahmin! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Sert düşen petrol fiyatı için yeni tahmin! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Son dönemlerde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son gelişmelere göre, petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Yaklaşık yüzde 3,8'lik düşüşün ardından finans devleri de 2025 yılı için varil başına fiyat beklentisini aşağı yönlü güncelledi. İlk kez 56 dolar telaffuz edilmeye başlandı.

05.05.2025 11:15
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Finans devleri Goldman Sachs ve Barclays da 2025 yılı petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. Asya'da sabah işlemlerinde Batı Teksas petrolü yüzde 3,8 düşüşle varil başına 56,08 dolardan, Brent Kuzey Denizi Ham Petrolü ise yüzde 3,5 düşüşle varil başına 59,17 dolardan işlem gördü.

56 DOLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Bankacılık devi Barclays, OPEC+'nın petrol üretim artışlarını hızlandırma kararını gerekçe göstererek Brent petrol fiyatı tahminini 2025 yılı için varil başına 4 dolar düşürerek 66 dolar/varile, 2026 yılı için ise 2 dolar düşürerek 60 dolar/varile indirdi. Brent ham petrolü için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat tahminlerini 63 ve 58 dolar/varil olarak açıklamış olan Goldman Sachs ise bu tahminlerini varil başına 60 dolar ve 56 dolar olarak revize etti. Goldman, Batı Teksas petrolü için 2025'in geri kalanına yönelik ortalama tahminin 56dolar/varil olarak duyururken, 2026 için beklentisini 52dolar/varil olarak açıkladı. Önceki tahminler sırasıyla 59dolar/varil ve 55dolar/varildi.

Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sert düşen petrol fiyatı için yeni tahmin! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fmpsd69v55:
    10 dolarada düşse bizde 1 tl indirim olur akaryakıtın olması gereken litre fiyatı 18-22 tl aralığı gerisi haraç 73 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    turkiyede olmayacak seyler 46 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bişey üretmeyen yeni yeni vergiler üreten bi ülkede yaşadığımız için petrolü bedava verseler bizimkilerde maksimum 1 tl indirim olur. 47 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    petrol varil fiatları bu kadar düşerken neden hala indirim gelmiyor çok ciddi bir indirimin gelmesi gerekirken hala ses yok ama zam yapmaya gelince anında yapıyosunuz bu nasıl bir anlayış buna kim müdahale edecek. yazıklar olsun ülkede tas kayıp denetleme yok varsada kuruma göre değişiyor maalesef... 31 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bizde %90 vergı olduktan sonra neye yarar su an 12 lira olması lazım bu fıyatın 22 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Petrol sürekli düşüyor, bizim soyguncularda milleti inek gibi sagiyor. 10 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    gerekeni sandıkta vermek lazım bu kadar basit 1 0 Yanıtla
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