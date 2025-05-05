Sert düşen petrol fiyatı için yeni tahmin! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Finans devleri Goldman Sachs ve Barclays da 2025 yılı petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. Asya'da sabah işlemlerinde Batı Teksas petrolü yüzde 3,8 düşüşle varil başına 56,08 dolardan, Brent Kuzey Denizi Ham Petrolü ise yüzde 3,5 düşüşle varil başına 59,17 dolardan işlem gördü.

56 DOLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Bankacılık devi Barclays, OPEC+'nın petrol üretim artışlarını hızlandırma kararını gerekçe göstererek Brent petrol fiyatı tahminini 2025 yılı için varil başına 4 dolar düşürerek 66 dolar/varile, 2026 yılı için ise 2 dolar düşürerek 60 dolar/varile indirdi. Brent ham petrolü için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat tahminlerini 63 ve 58 dolar/varil olarak açıklamış olan Goldman Sachs ise bu tahminlerini varil başına 60 dolar ve 56 dolar olarak revize etti. Goldman, Batı Teksas petrolü için 2025'in geri kalanına yönelik ortalama tahminin 56dolar/varil olarak duyururken, 2026 için beklentisini 52dolar/varil olarak açıkladı. Önceki tahminler sırasıyla 59dolar/varil ve 55dolar/varildi.