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Petrol hakkına müteallik karar - Son Dakika

Petrol hakkına müteallik karar

03.01.2022 09:41
Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün Karadeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu bir petrol arama ruhsatı üzerindeki hak tesisi TPAO yüzde 51, Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ (TP-OTC) yüzde 49 olarak belirlendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün Karadeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu bir petrol arama ruhsatı üzerindeki hak tesisi TPAO yüzde 51, Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ (TP-OTC) yüzde 49 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TP-OTC ile imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, söz konusu arama ruhsat alanı üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler TPAO'da kalmak üzere, hak tesisi TPAO yüzde 51, TP-OTC yüzde 49 şeklinde belirlendi.

TPAO, yüklenici operatör olarak yapacağı her türlü faaliyet ve işin bütün maliyet ve harcamalarının veya anlaşma kapsamındaki ruhsatlar ve buradaki operasyonlarla ilgili olarak doğan her türlü zarar, ziyan ve tazminatın tamamını karşılayacak. Bu harcamaları hissesi oranında TP-OTC'ye fatura ederek tahsil edecek.

Petrol veya doğal gaz üretimine başlanması veya başlanmaması durumunda, TP-OTC, TPAO'dan herhangi bir talepte bulunmayacak ve TPAO'nun da TP-OTC'ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacak.

Anlaşma kapsamındaki ruhsatların süresince, üretilen petrol veya doğal gazın mülkiyeti tamamen TPAO'ya ait olacak.

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Karadeniz, Petrol, Türk, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol hakkına müteallik karar - Son Dakika Ekonomi


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