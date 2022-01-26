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Petrol ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı - Son Dakika

Petrol ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı

26.01.2022 08:38
Petrol ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 4 milyon 285 bin 644 ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 4 milyon 285 bin 644 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 15,7 artarak 2 milyon 980 bin 127 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 27,3 artışla 947 bin 290 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 4 milyon 285 bin 644 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 644 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 43 bin tonla Rusya ve 424 bin 797 tonla Hindistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 artarak 282 bin 952 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 3,1 azalışla 2 milyon 257 bin 511 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,2 artışla 2 milyon 657 bin 320 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 15,4 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı kasımda yüzde 21,2 artarak 175 bin 322 ton oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 89,2 artışla 75 bin 954 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri ihracatı yüzde 12,5 azalışla 174 bin 318 tona gerilerken, motorin türleri ihracatı yüzde 24,5 azalışla 128 bin 44 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 15,4 artarak 799 bin 432 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 17,3 artış

Motorin türleri üretimi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1 milyon 599 bin 942 ton, benzin türleri üretimi yüzde 31,4 artışla 489 bin 751 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 87,6 artışla 278 bin 795 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 58 artışla 75 bin 58 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 17,3 artışla 3 milyon 343 bin 522 tona çıktı.

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Motorin, Türkiye, Petrol, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Petrol ithalatı kasımda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı - Son Dakika
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