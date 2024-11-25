Petrol Ofisi'nden Enerji Bağımsızlığı Vurgusu

Ekonomi

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve küresel enerji üssü olma misyonuna katkı sağladıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu'nun sponsorluğunda düzenlenen 14. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu CEO'su Abbasoğlu, Türkiye'nin yakın coğrafyanın enerji geçişi gündeminde kritik bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeperimizde yaşanan jeopolitik riskler ve küresel enflasyonda yaşanan dalgalanmalar enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği eksenindeki önemimizi daha da artırdı. Sektör olarak bu gerçeğe sahip çıkarak birlikte yol almak öncelikli görevimiz. Kasım başında kapanışını gerçekleştirdiğimiz bp satın alımı bizim açımızdan bu misyonun önemli hamlelerinden biri. Bu sebeple işler biraz mutedil dalgalı olmaya başladığında hızla çıkışa doğru vaziyet alanlara inat, ülkemize olan koşulsuz şartsız inancımızla imza attığımız bu referans projeden ötürü kıvançlıyız."

Abbasoğlu, milli kalkınmayı desteklediklerini ve Türkiye'nin enerji geçişi hedeflerine hizmet ettiklerini aktararak, "bp satın alımından biyodizel yatırımlarımıza, havacılık, denizcilik ve madeni yağ operasyonlarımızdan terminal ve istasyon ağımıza kadar tüm kılcallarımızdaki büyüme adımlarımızda verim, ortak fayda ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanıyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve küresel enerji üssü olma misyonuna katkı sağlıyoruz. Amacımız, milli kalkınmayı desteklemek, ülkemizin enerji geçişi hedefleri için çalışmak ve sosyal yatırım anlayışıyla paydaşlarımızla birlikte yol aldığımız katma değeri yüksek yatırımları hızlandırarak ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek." değerlendirmesinde bulundu.