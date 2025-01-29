Petrol Ofisi'nden Volvo İçin Özel Yağ Üretimi

Ekonomi

Petrol Ofisi Grubu, Ascendum'un distribütörlüğünü yaptığı Volvo iş makinalarına özel madeni yağları, Kocaeli'ndeki Derince tesisinde Texaco teknolojisi ile üretecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Grubu ve Volvo iş makinalarının Türkiye Distribütörü Ascendum arasında imzalanan 3 yıllık anlaşma kapsamında Volvo iş makinalarına özel olarak formüle edilmiş madeni yağlar Texaco teknolojisi ile Kocaeli'ndeki Derince tesisinde üretilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirebilme kabiliyetleri ve teknoloji odaklı yenilikçi üretim altyapıları sayesinde güçlü iş birliklerine her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirterek, "Bu bağlamda Ascendum ile yaptığımız anlaşmayla Derince'deki fabrikamızda Volvo markalı madeni yağların üretimine başlıyoruz. Volvo iş makinaları için hem yüksek performans hem de verim sağlayacak bu özel formüllü madeni yağlar Texaco teknolojisi ile hazırlanacak. Texaco'nun üstün teknolojisini geniş dağıtım ağımız sayesinde Ascendum ve Volvo müşterileri ile buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ascendum Makina Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Mustafa Mümtaz Civan da sektör için bu stratejik iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "İş makinalarının zor şartlardaki çalışma performansını desteklemek ve iyileştirmek için özel olarak geliştirilen orijinal Volvo yağları artık Texaco'nun üstün teknoloji ve kalite anlayışıyla üretilecek. Bu değerli iş birliğine katkı sağlayan tüm ekip üyelerine teşekkür eder, bu ortaklığın her iki taraf için de yeni başarılar getirmesini dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

162 bin metrekare üzerine kurulu Derince'deki madeni yağ fabrikası ile Türkiye'nin madeni yağ ihtiyacının yarısını karşılayan ve yakın coğrafyanın en kapsamlı AR-GE merkezlerinden POTEM sayesinde 4 kıtada 33 ülkeye ihracat yapan Petrol Ofisi Grubu, yılda ortalama 50 milyon dolarlık döviz girdisi sağlıyor.

2021'de Chevron ile yapılan anlaşmayla Texaco markalı madeni yağların Türkiye'de üretimine başlayan Petrol Ofisi Grubu, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler tasarlıyor ve iş birliklerinin sayısını artırıyor.