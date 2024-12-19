Petrol Ofisi ve Türk Telekom'dan Yeni Dönem

Ekonomi

Petrol Ofisi ile Türk Telekom arasında "Geniş Alan İletişim Ağı" (SD-WAN) alanında dört yıldır devam eden stratejik iş birliğinde yeni bir döneme girildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları ve yurt genelinde yayılan köy pompalarında satış, stok ve dolum verilerinin yönetimini daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla Türk Telekom ile sürdürdüğü kapsamlı iş birliğini genişletiyor.

İş birliği sayesinde Türk Telekom, Petrol Ofisi'nin akaryakıt otomasyon sistemlerinin dijital dönüşümünde sektöre referans teşkil eden SD-WAN ve Lokal Network Altyapı kurulumunu hayata geçirerek 5 yıl daha altyapı yönetimini sağlayacak.

Yeni anlaşma ile Petrol Ofisi Grubu'nun dört yıl önce sektörde bir ilke imza atarak yine Türk Telekom iş birliğiyle kullanmaya başladığı SD-WAN teknolojisi, geçtiğimiz günlerde devir süreci tamamlanan bp istasyonlarında ve hizmet noktalarında da kullanılacak.

Petrol Ofisi Grubu'nun 81 ilde sayıları 2 bin 700'e varan akaryakıt istasyonunu kapsayan ve dünyanın en yaygın SD-WAN teknolojisi kullanımlarından birine imza atılan proje aynı zamanda sektörde ilk olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, grubun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak görülen projeyi, Türk Telekom ile hayata geçirmekten duydukları mutluluğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Grubumuzun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olan ve Türkiye genelinde enerji sektöründe iletişim otomasyon altyapısının, UTTS dahil yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunan bu önemli projeyi, dijitalleşmeyi bir kültür olarak gören ve ülkemizin dijital dönüşümünde hayati rol oynayan Türk Telekom ile hayata geçirmekten ötürü mutluyuz. bp satın alımı ile birlikte ülke genelinde 2 bin 700 adetlik bir istasyon ağına ulaşarak ülkenin enerji arzının güvenliği ve erişimindeki rolümüzü daha da perçinlediğimiz bir yaygınlığa eriştik. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan bu ağı güvenli, kesintisiz ve yüksek erişilebilirlik sağlayan bir iletişim altyapısı ile destekleyerek sektörde norm olacak bir standarda öncülük etmenin gurunu yaşıyoruz."

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da şirketin vizyonu doğrultusunda savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa ulaşımdan tarıma, sanattan spora pek çok sektörlerde dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, SD-WAN teknolojimizle onların ağ yönetimini daha esnek, güvenilir ve merkezi hale getirerek, operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçirerek, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye ve en yeni teknolojilerle uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.