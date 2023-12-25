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Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor - Son Dakika
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Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor

Petrol fiyatları, Noel tatili nedeniyle işlem yapılmasının olmamasıyla birlikte, Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolara geriledi. Geçen hafta yaşanan olaylar nedeniyle petrol fiyatları 80 doların üzerine çıkmıştı.

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor
25.12.2023 - 09:45,
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Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA
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Noel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor - Son Dakika
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