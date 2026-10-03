Petrol sondaj kulesi sayısı ABD'de Baker Hughes verisiyle 1 artışla 456'ya çıktı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül -2 Ekim haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 456'ya yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 102,25 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 91,26 dolar seviyesinde kapattı.