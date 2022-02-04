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Peugeot, şubata cazip fırsatlarla "merhaba" diyor - Son Dakika

Peugeot, şubata cazip fırsatlarla "merhaba" diyor

04.02.2022 16:27
Peugeot, şubata cazip fırsatlarla "merhaba" diyor

Peugeot Türkiye, şubat ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye, şubat ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve tüm ticari araçlarda şimdi al Mayıs'ta öde kampanyası sunuluyor.

Bu avantajlı fırsatın yanında, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 ve SUV 3008'e sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kampanyadan yararlanabiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot ticari aracını şimdi al ödemesine mayısta başla

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80.000 TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 60.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Bunun yanında tüm Peugeot ticari araç ailesi de şimdi al Mayıs'ta öde kampanyası kapsamında satın alınabiliyor.

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Türk Lirası, Tragger, Türkiye, Peugeot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peugeot, şubata cazip fırsatlarla 'merhaba' diyor - Son Dakika Ekonomi


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