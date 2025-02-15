Peugeot'un 2025 Hedefleri Açıklandı

Ekonomi

Peugeot, yeni üst yöneticisi (CEO) Alain Favey yönetiminde markanın 2025 yılı yol haritasını ve gelecek hedeflerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, çok enerjili platformlarıyla hibritten tamamen elektrikli araca, kompakt otomobilden SUV'a ve hafif ticari araca kadar müşterilerinin tüm gereksinimlerine yönelik bir çözüm sunuyor.

Kısa bir süre önce Peugeot'nun yeni CEO'su olarak görevine başlayan Alain Favey, üçüncüsü düzenlenen "E-Lion Günü 2025" etkinliğiyle markanın yol haritasını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Favey, Peugeot marka CEO'su olmanın büyük bir gurur olduğu kadar kendisine güçlü bir sorumluluk duygusu da yüklediğini ifade ederek, markanın güçlü ve eksiksiz bir ürün gamına sahip olduğunu belirtti.

Favey, ürün gamının elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modelleri içerdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gelecek nesil için sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve başarılı olmak için gereken tüm varlıklara sahip olduğumuza inanıyoruz. Müşterilerimize sunmakta olduğumuz güzel ürünlerin yanı sıra, müşterilerimize odaklanarak ve ortaklıklarımızı güçlendirerek Peugeot için parlak, başarılı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz. 2025 yılı kesinlikle performans modu olacak."

Elektrikli araç yelpazesi genişliyor

E-Lion Günü 2025 ile net sıfır karbon hedefine ulaşılma konusuna katkıda bulunma taahhüdünü teyit eden Peugeot, bu iddiasını elektrik, verimlilik, deneyim, çevre ve eğitim olmak üzer 5 temel dayanağa oturtarak bu geçişi daha da hızlandırıyor.

Avrupa'nın ana akım markaları arasında en kapsamlı elektrikli ürün gamına sahip olan Peugeot, araç parkını yeni eklemelerle genişletmeye devam ediyor. 2024'te dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyon araç satışına imza atan marka, elektrikli araç siparişlerini de iki katına çıkardı.

Ayrıca Avrupa elektrikli araç B segment ve hafif ticari araç pazarlarında bir kez daha lider olan marka, yeni 3008 ile de büyük bir başarı elde ederek 100 bin siparişi aştı. Söz konusu siparişlerin, segment ortalamasının çok daha üzerinde olan, yüzde 22'si ise tamamen elektrikli E-3008'ler oluşturdu.

Peugeot, 2025'te E-3008 ve E-5008 Çift Motor 325 HP versiyonlarını ve E-5008 5 koltuklu modelini tanıtarak SUV yelpazesini genişletecek. Markanın tamamen elektrikli 12 modelden oluşan ürün gamı, tüketicilerin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Peugeot'nun dört tekerlekten çekişli yeni E-3008 ve E-5008 modelleri, toplam 325 HP gücünde çift motor sistemi ile donatılarak dünya genelinde belirli ülkelerde satışa sunulacak.

Peugeot'nun yeni E-5008 5 koltuklu versiyonu, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Model, ikinci sıra koltuklar kullanımdayken 994 litre, koltuklar katlandığında ise 2 bin 310 litre bagaj hacmi sunuyor.

Peugeot, yeni 5 koltuklu versiyonla pazardaki farklı hedef kitlelere yönelik şu üç farklı seçeneği sunuyor.

Marka, tasarım ve teknoloji arayan müşteriler için 3008 ile dinamik fastback SUV deneyimi sunarken, 5 koltuk ile genç aileler için büyük hacimli 5008'i öneriyor. Peugeot, aile ve arkadaşlarla seyahat etmek isteyenler için de daha fazla esneklik ve alan sağlayan 7 koltuklu büyük SUV sunuyor.

Peugeot, elektrikli mobilitede verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. ADAC Ecotest 2024 sonuçlarına göre Peugeot E-208 ve E-308 modelleri, piyasadaki en verimli elektrikli otomobiller arasında gösterildi.

Yeni Peugeot E-3008 ve E-5008 Uzun Menzil versiyonları, sırasıyla 700 kilometre ve 668 kilometre menzil sunarak, segmentinde önemli bir konuma ulaştı. Markanın geliştirdiği batarya ön ısıtma sistemi ise soğuk havalarda şarj süresini optimize etmeyi hedefliyor.

Elektrikli geçiş sürecinde farklı müşteri segmentlerine hitap eden Peugeot, aynı platform üzerinden hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli seçenekler sunarak tüm sürüş ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyor.

Peugeot, müşterilerinin elektrik deneyimini keyifli ve kolay olacak şekilde tasarladı. Tüm tamamen elektrikli PEUGEOT modellerinin sunduğu dinamizm, çeviklik ve performans keyif veriyor. Peugeot'nun müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneği ve engelleri aşma becerisi ise kolaylık sunuyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim

İklim değişikliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen ünlü araştırmacı François Gemenne, Elektrikli Mobilite'nin geleceğine ilişkin vizyonunu anlatmak üzere üçüncü kez düzenlenen E-Lion Günü'ne katkıda bulundu.

Araçların elektrikliye geçişi kritik bir unsur olsa da, bu net sıfır karbon yol haritasının sadece bir parçası. Peugeot'nun yaklaşımı aynı zamanda ürün imalatında sürdürülebilir endüstriyel yöntem ve malzemelerin benimsenmesini de içeriyor. Fabrikalar daha az enerji ve doğal kaynak tüketirken, giderek yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapıyor.

Peugeot'nun net sıfır karbon hedefleri kapsamında, Stellantis tesislerinde kullanılan elektriğin yüzde 60'ı karbon nötr kaynaklardan sağlanıyor. Marka, bu oranı 2030'a kadar yüzde 100 seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Yeni Peugeot E-3008, üretim sürecinde sürdürülebilir malzemelerle geliştirildi. Araçta kullanılan parçaların yüzde 85'i geri dönüştürülebilir nitelikte olup, iç mekan malzemelerinin yüzde 24'ü geri dönüştürülmüş bileşenlerden oluşuyor.

Peugeot, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen projelere destek vermeye devam ediyor. Born Free ve Under The Pole gibi kuruluşlarla işbirliği yapan marka, yaban hayatının korunmasına ve deniz ekosisteminin araştırılmasına yönelik projeleri destekliyor.

Peugeot, bu yıl ise sahada bir adım daha atarak derneğin Kenya Kedi Barınağı'ndaki çalışmalarına destek olmak üzere Born Free'ye Peugeot Landtrek pikapları sağlayacak. Ayrıca, Under The Pole programıyla okyanus araştırmalarına katkıda bulunmayı sürdürecek.

Peugeot'nun 2025 hedefleri arasında elektrikli mobilitenin yaygınlaştırılması, ürün gamının genişletilmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin güçlendirilmesi yer alıyor.