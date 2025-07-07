Peugeot Yılın İlk Yarısında Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Peugeot Yılın İlk Yarısında Büyüdü

07.07.2025 08:41
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Peugeot, 2023'ün ilk yarısında %29 büyüyerek 41.640 satış ve %6,8 pazar payı elde etti.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, yılın ilk yarısında 41 bin 640 satışla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 büyüyerek, yüzde 6,8 pazar payı elde ettiklerini açıkladı.

Kaplan, otomotiv basınıyla bir araya gelerek, yılın ilk 6 ayını değerlendirdi ve markanın yıl sonu hedeflerini anlattı.

Marka olarak 2025'i performans yılı olarak kabul ettiklerini anımsatan Kaplan, 2024 yılında modellerinin neredeyse tamamının yenilendiğini, 12 ayda 11 yeni model lansmanı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyerek toplam 607 bin 977'ye ulaşmasını değerlendiren Kaplan, "Yaklaşık 608 bin adetlik bir pazar gerçekleşti. Aslında yine bir rekor pazara ulaşmış olduk. Otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre 5,4 büyüyerek 488 bin 3 adet olarak gerçekleşti ve hafif ticari araç pazarı her ne kadar otomobile göre biraz daha geriden geliyor gibi görünse de yine geçtiğimiz yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak yaklaşık 120 bin adetlik bir hafif ticari araç pazarı gerçekleşmiş oldu." dedi.

"Marka olarak tüm zamanların en iyi ilk 6 ayını geçirdik"

Gupse Kaplan, sektörün rekor ilk 6 ay yaşadığının altını çizerek, aynı dönemde Peugeot olarak 41 bin 640 satış adediyle geçen yıla göre yüzde 29 büyüyerek yüzde 6,8 pazar payı elde ettiklerini bildirdi.

Bu sonucu kendileri için yine tarihi bir rekor olarak tanımlayan Kaplan, marka olarak tüm zamanların en iyi ilk 6 ay sonucunu gerçekleştirdiklerini, bununla birlikte binek otomobilde de hafif ticari araçta da büyüdüklerini belirtti.

Geçen yıla göre binek satışlarının yüzde 15 arttığına işaret eden Kaplan, hafif ticari araç pazarında da satışlarını yüzde 82 artırdıklarını kaydetti.

Kaplan, bu sonuçların etkisinin global pazarlara da yansıdığını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en çok Peugeot satılan ülkeyiz. Birinci konumdayız ve buradan memnuniyetle sizlere söylemek istiyorum ki global anlamda haziran ayında Türkiye olarak Peugeot sıralamasında 4'üncü olduk." diye konuştu.

SUV'de çok güçlü bir marka olduklarını vurgulayan Kaplan, SUV satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırdıklarını ve toplam SUV'da da podyumda yer almayı başardıklarını söyledi.

Kaplan, bu yılın ilk 6 ayında model bazında en çok 408'in satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

"Yıl sonu satış hedefimizi 77 bin olarak revize ettik"

Gupse Kaplan, ilk 6 ayda çok güçlü ve dinamik bir pazar yaşadıklarını ve kendilerinin de bu güçlü ve dinamik pazara aynı şekilde karşılık verdiklerini anlattı.

Yılın genelinde toplam 1,2 milyonluk pazar beklentilerini devam ettirdiklerini dile getiren Kaplan, yılın geri kalanında da ilk yarıdaki bu dinamizmin devam edeceğini öngördüklerine işaret etti.

Kaplan, bu doğrultuda Peugeot olarak tüm hedeflerini tekrar revize ettiklerini açıkladı. Sene başında koydukları minimum 73 binlik hedefi de minimum 77 bin toplam satış olacak şekilde güncellediklerini ifade eden Kaplan, "Burada tabii ki en büyük gücü yine SUV'dan almaya devam edeceğiz. Satışlarımızın yüzde 65'ini SUV modellerimiz oluşturacak. Yine satışlarımızın yüzde 30'unu hafif ticari araçlarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgilerini verdi.

Elektrikli araç yelpazesinin yılın ikinci yarısında da kendileri için önemli olmaya devam edeceği belirten Kaplan, 2025 yılına başlarken elektrikli araçların toplam pazardan yaklaşık yüzde 10'luk bir pay alacağını tahmin ettiklerini anımsattı.

Kaplan, bugün gelinen noktada çok daha hızlı ivmelenen bir elektrikli araçlar pazarına şahit olduklarına dikkati çekerek, "Pazarın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturmasından hareketle bu noktada da yine yıl sonu tahminlerimize göre 180 binlik yaklaşık hatta 200 bin adede gidebilecek bir elektrikli araç pazarı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni 3008 Plug-in Hybrid eylülde showroom'larda olacak

Kaplan, Peugeot olarak satışlarının yüzde 35'ini elektrikli ve hibrit teknolojili modellerden gerçekleştirmeyi planladıklarını, yeni 3008'in Plug-in Hybrid'in, 1.6 Plug-in Hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla satışa sunmaya başlayacaklarını duyurdu.

3008 Plug-in Hybrid versiyonlarının eylül ayında showroomlarda olacağını bildiren Kaplan, "Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL'den ön satışa sunuyoruz." diye konuştu.

"Tofaş ile birlikte değişimi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum"

Marka olarak orta-üst segmente konumlandıklarını söyleyen Kaplan, bu zamana kadar her türlü mevzuat değişikliğine çok hızlı adapte olabilen bir marka olduklarını dile getirdi.

Kaplan, bunu aynı şekilde devam ettirmeyi planladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sunulan teşviklere paralel 1.6 motor seçeneğini nasıl sunuyorsak bundan sonra da çıkacak tasarıya göre, ne çıkacağını bilmiyoruz tabii ki, stratejilerimizi, planlarımızı o noktada biz de değiştireceğiz, revize edeceğiz ve yönlendireceğiz hiç şüphesiz. Şu anda çok daha güçlü bir yapının altındayız bildiğiniz gibi, Tofaş ile birlikte aslında değişimi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin gerçeklerine göre biz de adapte olacağız marka olarak ama şu anda yasa tasarısı netleşmediği için kesin bir şey söylemem doğru olmaz."

Kaynak: AA

Peugeot, Türkiye, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peugeot Yılın İlk Yarısında Büyüdü - Son Dakika

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