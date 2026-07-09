Philips OneUp’ın “Paspaslara Veda” kampanyasına Brandverse ve Kristal Elma’dan 5 ödül - Son Dakika
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Philips OneUp’ın “Paspaslara Veda” kampanyasına Brandverse ve Kristal Elma’dan 5 ödül

Philips OneUp’ın “Paspaslara Veda” kampanyasına Brandverse ve Kristal Elma’dan 5 ödül
09.07.2026 12:22
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Versuni Türkiye’nin Philips OneUp için hayata geçirdiği “Elektrikli Mop Devrimi: OneUp ile Paspaslara Veda” kampanyası, Kristal Elma ve Brandverse Awards’ta toplam 5 ödüle layık görüldü. Kampanya; yaratıcı fikri, cesur açık hava uygulaması, medya stratejisi ve satışa dönüşen etkisiyle sektörün prestijli platformlarında dikkat çekti.

Evleri yuvaya dönüştürme misyonuyla Philips markalı küçük ev aletlerini tüketicilerle buluşturan Versuni Türkiye, Philips OneUp’ın lansman kampanyasıyla Kristal Elma’da 3, Brandverse Awards’ta ise 2 ödül kazanarak toplam 5 ödülün sahibi oldu.

Kristal Elma’da “Elektrikli Mop Devrimi: OneUp ile Paspaslara Veda” kampanyası; Entegre Kampanyalar/ Elektronik, Beyaz Eşya ve Dayanıklı Eşya kategorisinde Bronz Ödül, Medya/ Dayanıklı Tüketim kategorisinde Kristal Ödül kazandı. Kampanyanın dikkat çeken açık hava uygulaması “Philips - OneUp Veda” ise Açıkhava/ Dayanıklı Tüketim kategorisinde Kristal Ödül’e layık görüldü.

Brandverse Awards’ta ise “Philips - OneUp Veda”, Medya/ Dayanıklı Tüketim/ Küçük Ev Aletleri kategorisinde Gümüş Ödül, Strateji/ Cesur Kampanyalar kategorisinde de Gümüş Ödül kazandı.

Geleneksel temizlik alışkanlıklarına yaratıcı bir “veda”

Philips OneUp lansmanında Versuni Türkiye’nin temel hedefi, tüketicilerin yıllardır kanıksadığı yer silme alışkanlıklarını sorgulatmak ve temizlikte daha pratik, hijyenik ve zahmetsiz bir standarda geçişi görünür kılmaktı. Kampanyanın merkezinde, “OneUp’la Temizlikte Sınıf Atla” söylemiyle, kovasız kullanım, her zaman temiz suyla silme ve zahmetsiz deneyim gibi ürün faydaları yer aldı.

Kampanyanın en çok ses getiren ayağı olan “VEDA” açık hava uygulaması ise geleneksel paspasa vedayı doğrudan söylemek yerine, tüketicinin zihninde tamamlayacağı cesur bir görsel illüzyonla aktardı. Giantboard’larda yer alan çalışma, sade ama çarpıcı kurgusuyla kısa sürede sosyal medyada organik konuşulma yarattı; LinkedIn’de başlayan etkileşim Instagram, TikTok ve haber mecralarına yayıldı ve düşük bütçeyle yüksek etki yaratan kampanya örneklerinden biri oldu.

“Bu ödüller, tüketiciyi anlayan inovasyon yaklaşımımızın güçlü bir yansıması”

Kazanılan ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunan Versuni Türkiye Pazarlama Direktörü Nil Şahinbaşoğlu şunları söyledi:

“Versuni olarak evleri yuvaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda, tüketicilerimizin günlük hayatını kolaylaştıran teknolojileri geliştirmeye ve bu teknolojileri güçlü içgörülerle anlatmaya odaklanıyoruz. Philips OneUp kampanyamızda da çıkış noktamız, çok basit ama herkesin hayatına dokunan geleneksel paspasla temizlik alışkanlığı oldu. Amacımız yalnızca yeni bir ürünü tanıtmak değil, tüketicilere temizlikte daha pratik, daha hijyenik ve daha zahmetsiz bir standardın mümkün olduğunu göstermekti. Kristal Elma ve Brandverse’den gelen bu ödüller, hem ürün inovasyonumuzun hem de tüketiciyi anlayan yaratıcı iletişim yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımıza ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum.”

Türkiye, Philips, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Philips OneUp’ın “Paspaslara Veda” kampanyasına Brandverse ve Kristal Elma’dan 5 ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Philips OneUp’ın “Paspaslara Veda” kampanyasına Brandverse ve Kristal Elma’dan 5 ödül - Son Dakika
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