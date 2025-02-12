Pirelli, S&P Global'dan Sürdürülebilirlik Ödülü Aldı

Ekonomi

Pirelli, S&P Global'in 2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'nda "En İyi Yüzde 1" listesinde küresel düzeyde listeye giren tek lastik üreticisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu başarı, S&P Global tarafından yaklaşık 7 bin 700 şirketin sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi sonucunda belirlendi.

Pirelli, S&P Global'in 2024 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 84 puan alarak Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinde Otomobil Komponentleri ve Otomotiv sektörlerinin lideri olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, bir kez daha Sürdürülebilirlik Yıllığı'ndaki liderler arasında yer alarak Pirelli'nin iddialı hedeflerini güçlü sonuçlara dönüştürmedeki yetkinliğini yinelediğini belirtti.

Provera, "Bu ödül, aynı zamanda tüm değer zincirimizi kapsayan somut ve ölçülebilir aksiyonlara dayalı endüstriyel stratejimizin etkinliğini de teyit ediyor." değerlendirmesini yaptı.