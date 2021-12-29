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Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu - Son Dakika

Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu

29.12.2021 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını video konferansla gerçekleştirdi. Tünelin çevre düzenlemesini görmek isteyen Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenerek, çevre ve peyzaj çalışmasının tamamlanmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak tünel, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 18 milyon TL tasarruf sağlayacağını belirttiği tünelin açılışı sırasında bir eksikliği fark edince, hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na talimat verdi. Çevre düzenlenmesini yetersiz bulan Erdoğan, "Çevrenin ağaçlandırma ve peyzaj noktasında biraz daha güzelleştirilmesini özellikle rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir. Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır.

Erzurum ve Artvin arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerle karşılaşmadan gidecekleri yere varacaklardır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip iki ilimiz arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Projede görev alan herkesi tebrik ediyorum. Seyahat edecek vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, iyi yolculuklar diliyorum.

"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINA SOKMAK"

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete ulaştırdık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Bu yatırımları sadece gösteriş olsun diye mi yaptık. Bütün bunları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en modern altyapıya sahip ülkedir. Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine kararlılık ile ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak küresel ölçekte daha söz sahibi bir ülke haline getirmektir.

"TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNE GİDEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BİR ADIMI"

Sağlıkta yaptığımız yatırımların önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Enerjide yaptığımız yatırımların ne denli önemli olduğunu gelişmiş ülkelerin enerji krizi yaşadığı şu dönemde daha iyi değerlendirebiliriz. Benzer örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz altyapının hakkını hep birlikte vereceğiz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu - Son Dakika
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