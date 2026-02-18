Piyasalar tepetaklak! Çakılma sonrası altında yeni gelişme - Son Dakika
Piyasalar tepetaklak! Çakılma sonrası altında yeni gelişme

18.02.2026 07:51
18.02.2026 07:51
Altın fiyatları sert düşüşün ardından toparlanırken ons altın 4 bin 925 dolara, gram altın ise 6 bin 929 liraya yükseldi; piyasalar Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

18 Şubat 2026 itibarıyla altın piyasalarında önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından sınırlı toparlanma görüldü. Dünya altın piyasalarında ons altın fiyatı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerleme haberlerinin etkisiyle önceki seansta yüzde 2'den fazla gerilemişti. Ancak Çarşamba günü global piyasalarda altın fiyatları yeniden artış eğilimine girdi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN TÜRLÜ İŞLEM GÖRÜYOR

Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına yaklaşık 4 bin 925 dolar seviyesine yükseldi. Bu toparlanma gram altın fiyatına da yansıdı; gram altın yeni güne yüzde 1 artışla yaklaşık 6 bin 929 liradan başladı.

DOLAR, FED BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

Piyasalarda dolar endeksi güçlüyken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarını ve faiz beklentilerini yakından izliyor. Fed'in faiz politikası altın talebini doğrudan etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca jeopolitik risklerin devam etmesi, güvenli liman aracı olarak altına olan ilgiyi artırabiliyor.

GAZ VE DİĞER METALLERİN SEYRİ

Altının yanında diğer değerli metallerde de dalgalanmalar yaşanıyor. Spot gümüş fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, platin ve paladyum gibi metaller sınırlı yükselişler kaydediyor.

Son Dakika Ekonomi Piyasalar tepetaklak! Çakılma sonrası altında yeni gelişme - Son Dakika

