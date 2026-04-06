ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik temaslar hız kazandı. Axios’un, ABD, İsrail ve bölgeden dört kaynağa dayandırdığı haberine göre taraflar, kalıcı barışın önünü açabilecek 45 günlük bir ateşkes planını görüşüyor.

İKİ AŞAMALI PLAN GÜNDEMDE

Kaynaklara göre arabulucular, iki aşamalı bir çerçeve üzerinde çalışıyor. İlk aşamada 45 günlük geçici ateşkes sağlanması ve bu süre içinde kalıcı çözüm için müzakerelerin yürütülmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması planlanıyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR SON AŞAMAYA BIRAKILDI

Görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum programı gibi kritik konuların, ancak nihai anlaşma aşamasında ele alınmasının beklendiği belirtildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUN

Müzakerelerin Pakistan, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında doğrudan mesajlaşma yoluyla temas kurulduğu aktarıldı.

İRAN HENÜZ KABUL ETMEDİ

ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin son günlerde İran’a birden fazla teklif sunduğunu ancak Tahran yönetiminin henüz bu önerileri kabul etmediğini açıkladı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, olası bir ateşkesin savaşın seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.