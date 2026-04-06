ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
06.04.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasında 45 günlük ateşkes planı görüşülüyor. İki aşamalı plana göre önce geçici ateşkes sağlanacak, ardından kalıcı barış için müzakereler yürütülecek. Görüşmeler Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabuluculuğunda sürerken, ABD’nin sunduğu tekliflere İran henüz onay vermedi. Hürmüz Boğazı ve nükleer program gibi kritik konuların son aşamada ele alınması bekleniyor.

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik temaslar hız kazandı. Axios’un, ABD, İsrail ve bölgeden dört kaynağa dayandırdığı haberine göre taraflar, kalıcı barışın önünü açabilecek 45 günlük bir ateşkes planını görüşüyor.

İKİ AŞAMALI PLAN GÜNDEMDE

Kaynaklara göre arabulucular, iki aşamalı bir çerçeve üzerinde çalışıyor. İlk aşamada 45 günlük geçici ateşkes sağlanması ve bu süre içinde kalıcı çözüm için müzakerelerin yürütülmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması planlanıyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR SON AŞAMAYA BIRAKILDI

Görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum programı gibi kritik konuların, ancak nihai anlaşma aşamasında ele alınmasının beklendiği belirtildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUN

Müzakerelerin Pakistan, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında doğrudan mesajlaşma yoluyla temas kurulduğu aktarıldı.

İRAN HENÜZ KABUL ETMEDİ

ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin son günlerde İran’a birden fazla teklif sunduğunu ancak Tahran yönetiminin henüz bu önerileri kabul etmediğini açıkladı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, olası bir ateşkesin savaşın seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    trap turkiyeye birak sen orta doğuyu her şey düzelir . 15 3 Yanıtla
    twthq85w5b twthq85w5b:
    istail olamsa bırkacakta adamlar da ne kadar para varsa kimse bırakamıyor 0 0
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    aman İran oyuna gelme sakın 11 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ortadoguda barisa katki saglayan tek ulke MISIR dir 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:19:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.