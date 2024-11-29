Piyasalarda Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 liradan, avro 36,7040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6950 liradan alınan dolar, 34,6970 liradan satılıyor. 36,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6090 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5660 lira olmuştu.
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