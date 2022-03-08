Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

08.03.2022 13:21
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 2.023,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 2.023,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,28 puan değer kazandı.

Dün 1.997,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,33 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 1.987,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.986,03, en yüksek ise 2.027,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,55 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ve Garanti BBVA, oldu.

Altının onsu 2.003,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 115,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,4950 liradan, avro 15,7760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.003,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 yükselişle 124 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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