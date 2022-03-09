Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 artışla 2.049,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,50 puan değer kazandı.

Dün 2011,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,93 puan ve yüzde 1,24 değer kazanarak 2.036,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.033,16, en yüksek ise 2.054,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve hizmetler endeksi yüzde 2,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri ve Şişecam oldu.

Altının onsu 2.009,0 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,98, bileşik getirisi yüzde 25,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6460 liradan, avro 16,0690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 2 azalışla 2.009,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 124,8 dolardan işlem görüyor.