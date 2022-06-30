Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

30.06.2022 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 2.399,39 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 2.399,39 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,57 puan değer kaybetti.

Dün 2.401,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,17 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 2.400,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.382,86, en yüksek ise 2.421,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir oldu.

Altının onsu 1.812 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,14, bileşik getirisi yüzde 24,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2140 ve dolar/yen paritesi 136,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,6880 liradan, avro 17,4040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.812 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 112,1 dolardan işlem görüyor.

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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