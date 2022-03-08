Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,02 puan artarak 2.011,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,33 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 1.987,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.986,03, en yüksek 2.032,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 2.011,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 3,05 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,16 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 2.258,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 40'ı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 2.047,50 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.047,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,50 kazançla 939 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,4626 lira, satışta 14,5206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,2912 lira, satışta 14,3485 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 25,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0886, sterlin/dolar paritesi 1,3127, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,65 yükselişle 130,07 dolardan işlem görüyor.