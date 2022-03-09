Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,35 puan artarak 2.042,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,93 puan ve yüzde 1,24 değer kazanarak 2.036,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.031,48, en yüksek 2.054,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 2.042,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,80, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 2,02 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,52 puan ve yüzde 1,40 yükselişle 2.289,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), SASA Polyester, Garanti Bankası ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.994,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.994,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 941 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5959 lira, satışta 14,6544 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,4626 lira, satışta 14,5206 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,36'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1035, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 115,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,65 düşüşle 120,09 dolardan işlem görüyor.