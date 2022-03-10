Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

10.03.2022 18:25
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,68 puan azalarak 2.042,01 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,68 puan azalarak 2.042,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,90 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.054,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.026,98, en yüksek 2.068,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 2.042,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,80 puan ve yüzde 0,03 yükselişle 2.290,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 63'ü geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.988,50 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.988,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kazanımla 949 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7332 lira, satışta 14,7922 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,5959 lira, satışta 14,6544 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1018, sterlin/dolar paritesi 1,3136, dolar/yen paritesi de 116,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,25 düşüşle 108,61 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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