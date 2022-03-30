Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

30.03.2022 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,65 puan artarak 2.230,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,65 puan artarak 2.230,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,28 puan ve yüzde 0,28 kazanımla 2,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.212,78, en yüksek 2.233,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 2.230,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,95 puan ve yüzde 1,27 yükselişle 2.476,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.935,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.935,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,40 kazançla 907 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6356 lira, satışta 14,6942 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7829 lira, satışta 14,8421 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,68'den, bileşik getirisi de yüzde 25,09'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1164, sterlin/dolar paritesi 1,3165, dolar/yen paritesi de 121,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 yükselişle 111,08 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement