Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,80 puan artarak 2.345,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,66 puan ve yüzde 0,55 kazançla 2.329,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.329,06, en yüksek 2.350,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 2.345,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,16 puan ve yüzde 1,17 yükselişle 2.603,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.930,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.930,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 906 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7186 lira, satışta 14,7776 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7073 lira, satışta 14,7662 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 24,76'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0903, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 123,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,38 düşüşle 99,10 dolardan işlem görüyor.