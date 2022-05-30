Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

30.05.2022 18:25
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,31 puan artarak 2.527,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,31 puan artarak 2.527,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 28,05 puan ve yüzde 1,15 kazançla 2.466,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.466,70, en yüksek 2.539,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 artışla 2.527,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,19, hizmetler endeksi yüzde 3,80 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,99 puan ve yüzde 3,91 yükselişle 2.815,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.857,45 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 972 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3448 lira, satışta 16,4103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3364 lira, satışta 16,4019 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 127,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,00 yükselişle 116,43 dolardan işlem görüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


Son Dakika
18:39 21yaşındaki Azra'yı vahşice katletmişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement