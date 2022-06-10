Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Stk Temsilcilerinin Konuşmasına Sınır Getirilmesi Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Stk Temsilcilerinin Konuşmasına Sınır Getirilmesi Tartışma Yarattı

10.06.2022 18:14
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Stk Temsilcilerinin Konuşmasına Sınır Getirilmesi Tartışma Yarattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, teklifi eleştiren sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcilerinin konuşmalarına süre sınırı koyarak “Sadece maddeyle ilgili konuşun”, "Başka zaman anlatın", “Burası akademik bir ortam değil” diyerek müdahale etmesine, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Sözlü atışmalar nedeniyle toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, teklifi eleştiren sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcilerinin konuşmalarına süre sınırı koyarak "Sadece maddeyle ilgili konuşun", "Başka zaman anlatın", "Burası akademik bir ortam değil" diyerek müdahale etmesine, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Sözlü atışmalar nedeniyle toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler sırasında komisyona davet edilen sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı.

Ankara Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Doktor Bestami Gündüz, "Konuyla ilgili daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması açısından ilk aile hekimliğinin kurulması sisteminden başlamak istiyorum ki çünkü bu çok önemli" diyerek ayrıntılı bilgi vermek istedi. Ancak Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Gündüz'den sadece maddeyle ilgili görüşünü belirtmesini istedi.

Muhalefet vekilleri duruma tepki gösterdi. Muhalefet ve iktidar partisi vekilleri arasında sözlü tartışma çıktı.

"10 DAKİKA SÜREMİZ YOK"

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, "Bestami Bey lütfen maddeye ilişkin görüşlerinizi alalım" dedi. Gündüz de "Maddeye ilişkin görüş verebilmem için önce aile hekimliğinin ne olduğunu anlatmam gerekiyor...10 dakika" dedi.

Yılmaz da "Her konuyu biz böyle yaparsak, 10 dakika süremiz yok" karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Kim ne konuşacak nasıl konuşacak her şeye mi karar vereceksiniz" diye tepki gösterdi.

"BURASI AKADEMİK BİR ORTAM DEĞİL"

Yılmaz da "Mehmet Bey gelin siz oturun. Siz yönetin her şeyi. Diyorum ki 'Bir madde konuşuyoruz bu maddenin içeriği belli. Aile hekimlerinin uzman olmasına verilmiş bir fırsat. Geçici bir düzenleme var. Bunun süresini uzatıyor.' Buna katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? Aile hekimlerinin tarihçesini anlatmakla olur mu bu iş. Burası akademik bir ortam değil ki, bir Meclis" dedi.

Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Yılmaz'a tepki gösterdi. Yılmaz ile Arı arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Başkan Yılmaz, Gündüz'e tekrar söz verdi. Gündüz, "Bizim ülkemizde nitelikli bir şekilde aile hekimliği sistemi yok. ve bu sistemi aile hekimleri olarak kurabilecek durumdayız. Çok eksik bir şekilde gidiliyor. Detaylarını zaman verirseniz başka bir zaman diliminde anlatabiliriz" dedi.

"BAŞKA ZAMAN ANLATIN"

Yılmaz da "Başka zaman anlatın" diye karşılık verdi.

Türk Tabipler Birliği (TBB) Merkez Konseyi adına konuşan Deniz Erdoğdu da uygulanan sağlık politikalarıyla ilgili eleştirilerini dile getirirken, iktidar sıralarından tepki sesleri yükseldi. Erdoğdu'nun "Komisyonun amacı meslek örgütlerini dinlemek değil mi' demesi üzerine MHP'li Tamer Osmanağaoğlu tepki gösterdi. Tartışmaların devam etmesi üzerine komisyona ara verildi.

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Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Stk Temsilcilerinin Konuşmasına Sınır Getirilmesi Tartışma Yarattı - Son Dakika

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