Platin Fiyatları 4 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Platin Fiyatları 4 Yılın Zirvesinde

14.06.2025 11:17
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Platin ons fiyatı 1.308,45 dolara ulaşarak yıl başından bu yana %40'tan fazla arttı.

Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.308,45 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesini görürken, yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde artarak altın, gümüş ve paladyum dahil değerli metaller arasında en fazla değer kazanan ürün oldu.

Emtia piyasasında, ticaret savaşları, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen politikaların etkisiyle sert dalgalanmalar görülürken, platindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.308,45 dolarla Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde artarak altın, gümüş ve paladyum dahil değerli metaller arasında en fazla değer kazanan ürün oldu.

Yıl başından bu yana ons bazında altında yüzde 30'un, gümüşte yüzde 25'in, paladyumda yüzde 16'nın üzerinde yükselişler görüldü.

Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanı sıra artan talep fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.

Yıl genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle ekonomik büyümeye ilişkin endişeler altın başta olmak üzere güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Trump'ın politikaları ve jeopolitik gerilimler de gümüş fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Başkan Trump'ın otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması ise paladyum ve platin fiyatlarını destekledi.

Platin fiyatlarının artmasında tarifeler etkili oldu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede platin fiyatlarındaki yükselişin aslında son dönemde özellikle tarife savaşlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

ABD ile Çin arasında, özellikle tarifeler konusunda, ciddi bir gerilim olduğunu anımsatan Ergezen, ABD'nin sadece Çin'e değil birçok ülkeye karşı tarife savaşlarını başlattığını ifade etti.

Ergezen, gelinen noktada özellikle Çin ile tariflerin geçici süre kaldırıldığını ve 90 gün ek süre verildiğini anımsattı.

Bu 90 gün sürenin çok kısa bir süre olduğunu ve bundan endişe duyan özellikle ABD'li şirketlerin bir anda ciddi bir sipariş verdiğini aktaran Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarifelerin yeniden artabileceğine yönelik endişeler vardı. O yüzden böyle tarifeler ertelenince şirketler hızlı bir şekilde burada ithal edecekleri malları Çin'den ithal etmek istediler. Ama dolayısıyla bir anda bu kadar kısa sürede bu kadar bir talep yoğunlaşınca konteyner bulmak, gemi bulmak oldukça zorlaştı. Gemilerdeki yüklemeler ciddi bir hale geldi. Doğal olarak bu da navlun fiyatlarını artırmaya başladı. Bununla beraber, tabii doğal olarak, burada platin, paladyum gibi daha az bilinen veya daha az hacimli kıymetli metaller de ön plana çıktı."

Platinin öne çıkmasındaki diğer noktanın, ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki ciddi sözlü gerilimin olduğunu vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

"Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağına yönelik beklentiler artmaya başladı. Platin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde, yani elektrikli olmayan otomobillerde, egzozlu otomotivlerde kullanılan ürünlerden bir tanesi. Özellikle egzoz kısmında kullanılan ürünlerden bir tanesi. Böyle olunca burada kısa vadeli, bilhassa bu egzozlu araçların talebinin artacağı veya yeniden ön plana çıkacağına yönelik beklentiler yükseldi. Bu da bir anda talebi ve burada platin fiyatlarında yükselişi getiren unsurlardan bir tanesi oldu. Bunun ne kadar uzun süreli olacağı aslında Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim sonrasında elektrikli otomobillere yönelik teşviklerin ne olacağına yönelik beklentilere bağlı olacak."

Platinde Çin kaynaklı etkiler de öne çıktı

Ergezen, Çin'de son dönemde mücevher kaynaklı talebin, mücevherat talebinin arttığını vurguladı.

Çin'in nisan ayında ciddi anlamda platin ithalatı gerçekleştirdiğini söyleyen Ergezen, bunun da doğal olarak platin talebini arttırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Platin Fiyatları 4 Yılın Zirvesinde - Son Dakika

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