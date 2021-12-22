Üye Girişi
Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika

Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı

22.12.2021 15:52
Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Türkiye'deki oyunseverlerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Türkiye'deki oyunseverlerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PC, MAC ve konsol oyunlarının mobil ve free 2 play paketlerinin satışa sunulduğu Playstore'da en çok aksiyon, spor ve FPS (First Person Shooter) kategorilerindeki oyunlar tercih edildi.

Efsane statüsüne erişmiş 25 yıllık Resident Evil serisinin, mayıs ayında piyasaya çıkan sekizinci oyunu Resident Evil Village, 2021'in en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer aldı. Yılın son aylarında atağa geçen oyun, eFootball PES 2021'i geride bırakarak zirveye yerleşti. Korku türünün önde gelen oyunlarından Resident Evil'in yeni macerası oyuncuya sunduğu harika ortamlar, yaratıcı düşman tasarımları, ilgi çekici hikayesi ve sağlam oyun mekanikleri ile unutulmaz bir korku deneyimi yaşatıyor.

Playstore'da en çok satın alınan ikinci oyun, bu yıl köklü bir değişikliğe giden Pro Evolution Soccer'ın yenilenmiş hali eFootball PES 2021 oldu. Futbol oyunları türüne damgasını vuran Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu, PES 2020'nin baştan aşağı yenilenmiş halini içeriyor. İsmiyle e-spora atıfta bulunan eFootball PES 2021, aralarında Türkiye Süper Ligi'nin de bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ligini lisanslı olarak oyunseverlere sunuyor.

God of War için heyecanlı bekleyiş

PlayStation platformunun ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan God of Wa, PC oyuncularıyla buluşuyor. 14 Ocak 2022'de PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan God of War, ön satışlarıyla listeye üçüncü sıradan girdi. PC sürümünde grafik geliştirmeleri, 4K çözünürlük ve ultra geniş ekran desteği, sınırsız FPS değerleri gibi yeniliklerin olacağı oyun, Türkçe alt yazı seçeneği de sunacak olmasıyla Türkiye'deki oyuncuları sevindirdi.

Futbol oyunları arasında tartışılmaz bir yeri olan FIFA serisinin, 2020-2021 sezonlarını kapsayan oyunu FIFA 21, listede dördüncü sırada yer aldı. Oyunculara arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla 5'e 5'lik maçlar yapma imkanı veren Volta Football gibi yeni oyun modlarının yanında, sevilen FUT ve Kariyer modlarını da barındıran FIFA 21, bu yıl da futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği oyunlardan biri oldu.

Eylül ayında piyasaya çıkan Deathloop ise Playstore'da 2021'in en çok oynanan beşinci oyunu oldu. Aksiyon yüklü bir FPS oyunu olan Deathloop, etkileyici sanat tasarımı, sıra dışı oynanışı, derinlikli karakterleri ve ilgi çekici hikayesiyle oyunseverlerin gönlünde sağlam bir yer edindi. Oyun, Game Awards 2021 töreninde "En İyi Oyun Yönetimi" ve "En İyi Sanat Tasarımı" ödüllerini alarak oyuncular kadar oyun eleştirmenlerinin de takdirini kazandı.

Oyunseverlere özel kampanyalar

Türk Telekom'un sevilen oyunlara farklı ödeme seçenekleriyle ulaşma imkanı sunan platformu Playstore, 2021'de 325 farklı kampanyayla oyuncuları sevindirdi.

Halihazırda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Playstore, kataloğundaki binlerce seçeneğe bu yıl 603 yeni ürün daha ekledi.

Türk Telekom, oyunlar, Türkiye, PES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan         
15:38
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
15:12 Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:59:03. #1.13#
SON DAKİKA: Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement