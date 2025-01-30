Pluxee Türkiye'ye Yeni CFO Ataması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Pluxee Türkiye'ye Yeni CFO Ataması

Pluxee Türkiye\'ye Yeni CFO Ataması

Özge Döner Avşar, Pluxee Türkiye'de CFO olarak atanarak mali hedeflere yön verecek.

30.01.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pluxee Türkiye'de, Finansal İşler Direktörü (CFO) pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında deneyime sahip olan Özge Döner Avşar getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avşar, geçen yıl büyük bir dönüşüm geçiren ve çalışan deneyimini iş stratejisinin merkezine alarak "HR-tech" markasına dönüşen Pluxee Türkiye'de, şirketin mali ve finansal vizyonuna yön vererek gelecekteki büyüme hedeflerine ve "çalışanı mutlu eden dünya" vizyonuna katkı sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

İş hayatına 2001'de Doğuş Holding'de denetçi olarak adım atan Avşar, 2005'te Doğuş Otomotiv'de Kontrol Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ardından, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO görevlerini üstlenerek önemli başarılara imza attı.

2016'da teknoloji sektörüne geçiş yaparak Doğuş Teknoloji'de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Avşar, 2024'te PayTR'ın yönetim kadrosunda yer alarak ödeme sistemleri ve fintek alanında deneyimlerini zenginleştirdi.

Özge Döner Avşar, Pluxee Türkiye'deki yeni görevinde şirketin mali ve finansal konulardaki stratejilerine liderlik ederek organizasyonun sürdürülebilir büyümesine destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pluxee Türkiye'ye Yeni CFO Ataması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:03:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pluxee Türkiye'ye Yeni CFO Ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.