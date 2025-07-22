Polat Enerji'ye BayernLB'den 127 Milyon Avro Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Polat Enerji'ye BayernLB'den 127 Milyon Avro Destek

22.07.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polat Enerji, BayernLB'den yenilenebilir enerji yatırımları için 127 milyon avro finansman aldı.

Polat Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için Almanya merkezli BayernLB'den 127 milyon avro tutarında finansman sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polat Holding ve İş Enerji'nin ortak olduğu Polat Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) 143 milyon avroluk teminat desteğiyle Alman yatırım bankası BayernLB ile toplamda 127 milyon avroluk nakdi finansman anlaşması imzaladı.

Söz konusu kaynak, Geycek, Ege ve Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projelerinde toplam 110 megavat rüzgar kapasite artışı ve 132 megavat enerji depolama yatırımı için kullanılacak.

Finansman anlaşmasına ilişkin imza törenine Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Eda Polat Gkinosatis, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Dominik Berthold, BayernLB Enerji ve Altyapı Sektörleri Kıdemli Direktörü Sebastian Schenk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Cireli, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geycek RES, Ege RES ve Göktepe RES projelerimizde gerçekleştireceğimiz kapasite artışları ve enerji depolama yatırımları ile ülkemizin enerji dönüşüm sürecine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, Polat Enerji'nin güçlü finansal yapısının ve uluslararası kredibilitesinin önemli bir göstergesidir."

Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Karadaş ise enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve küresel gelişmelerin, yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik önemini artırdığını ifade etti.

Karadaş, "Uygun ve rekabetçi finansman koşullarıyla sağlanan bu uzun vadeli finansman paketi ile hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz, ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB Genel Müdürü Bilgiç de enerji depolama çözümlerinin stratejik öneminin arttığını belirterek, "TSKB olarak, bu vizyoner projeye, teminat mektubu desteğimizle katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı destekleme misyonumuzla, Türkiye'nin ulusal enerji hedefleriyle paralel finansman modellerini hayata geçirmeye devam ediyor, bu güçlü iş birliğinin, önümüzdeki dönemde benzer projelerin teşvik edilmesine de ilham vereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Berthold ise anlaşmanın, bankanın sürdürülebilir dönüşüm ve çevresel sorumluluğa verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polat Enerji'ye BayernLB'den 127 Milyon Avro Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek

15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
21:00
Fenerbahçe’de Granit Xhaka için yeni hamle Rakip Sunderland
Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
20:52
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu
20:51
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 16:28:16. #7.11#
SON DAKİKA: Polat Enerji'ye BayernLB'den 127 Milyon Avro Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.