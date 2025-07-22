Polat Enerji'ye BayernLB'den 127 Milyon Avro Destek

Polat Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için Almanya merkezli BayernLB'den 127 milyon avro tutarında finansman sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polat Holding ve İş Enerji'nin ortak olduğu Polat Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) 143 milyon avroluk teminat desteğiyle Alman yatırım bankası BayernLB ile toplamda 127 milyon avroluk nakdi finansman anlaşması imzaladı.

Söz konusu kaynak, Geycek, Ege ve Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projelerinde toplam 110 megavat rüzgar kapasite artışı ve 132 megavat enerji depolama yatırımı için kullanılacak.

Finansman anlaşmasına ilişkin imza törenine Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Eda Polat Gkinosatis, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Dominik Berthold, BayernLB Enerji ve Altyapı Sektörleri Kıdemli Direktörü Sebastian Schenk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Cireli, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geycek RES, Ege RES ve Göktepe RES projelerimizde gerçekleştireceğimiz kapasite artışları ve enerji depolama yatırımları ile ülkemizin enerji dönüşüm sürecine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, Polat Enerji'nin güçlü finansal yapısının ve uluslararası kredibilitesinin önemli bir göstergesidir."

Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Karadaş ise enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve küresel gelişmelerin, yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik önemini artırdığını ifade etti.

Karadaş, "Uygun ve rekabetçi finansman koşullarıyla sağlanan bu uzun vadeli finansman paketi ile hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz, ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB Genel Müdürü Bilgiç de enerji depolama çözümlerinin stratejik öneminin arttığını belirterek, "TSKB olarak, bu vizyoner projeye, teminat mektubu desteğimizle katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı destekleme misyonumuzla, Türkiye'nin ulusal enerji hedefleriyle paralel finansman modellerini hayata geçirmeye devam ediyor, bu güçlü iş birliğinin, önümüzdeki dönemde benzer projelerin teşvik edilmesine de ilham vereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BayernLB İhracat Finansmanı Bölüm Direktörü Berthold ise anlaşmanın, bankanın sürdürülebilir dönüşüm ve çevresel sorumluluğa verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.