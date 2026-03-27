Polifarma'dan Çevre Temizliği Etkinliği

İlaç sektöründe faaliyet gösteren Polifarma, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan Türkmenli Barajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 40 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan sanayi kuruluşu Polifarma, "Sürdürülebilir Gelecek" hedefi kapsamında çevre projesi gerçekleştirdi.

Polifarma Sürdürülebilirlik Komitesi ve şirket gönüllülerinden oluşan "Yeşil Yakalılar Kulübü" işbirliğiyle Marmaraereğlisi Türkmenli Barajı'nda düzenlenen etkinlikte, gölet çevresindeki atıklar toplanarak su ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı.

Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, çevre kirliliğini önlemenin ve su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve üst düzey belediye yetkililerinin yanı sıra Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Beceren ile Türkmenli Mahallesi Muhtarı Mümin Somuncu katıldı.

"Yeşil Yakalılar" ile sanayi ve doğa arasında sürdürülebilir köprü kuruluyor"

Üretim süreçlerinde çevresel etkileri minimuma indirerek, kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösteren Polifarma, faaliyetlerini "Önce Hayat" mottosu doğrultusunda şekillendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu hareket ediyor. Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ön plana alınırken, çevreye ve topluma değer katmak şirketin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Çevre dostu bir üretim tesisinin yanı sıra çevre bilinci yüksek bir çalışan topluluğu da oluşturmayı hedefleyen şirket, Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışanların gönüllü katılımıyla kurulan Yeşil Yakalılar Kulübü işbirliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Yeşil Yakalılar, çevre dostu prensiplerini günlük iş yaşamına entegre ederek sanayi ile doğa arasında dengeli ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı amaçlıyor. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması, atıkların kaynağında önlenmesi ve döngüsel ekonomi prensiplerinin benimsenmesi, kulübün temel öncelikleri arasında bulunuyor.

İnsan sağlığı ve yaşamın sürdürülebilirliği için temel ihtiyaç su kaynaklarının korunması ve SKA hedefleri arasında yer alan "Temiz su kaynaklarına erişim", gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından önem taşıyor.

Şirket, gelecek dönemde de doğaya, insana ve geleceğe olan sorumluluğuyla üretimin her aşamasında çevre bilincini yaşatmaya devam etmeyi planlıyor.