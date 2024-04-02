Polisan Holding, geçen yıl 748 milyon TL net kar ve 5,6 milyar TL gelir elde etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Holding, 2023 yılında 5 milyar 604 milyon TL konsolide gelir kaydederken, 1 milyar TL toplam faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) elde etti. Polisan Holding'in aynı dönem net dönem karı ise 748 milyon TL olarak gerçekleşti. Polisan Kansai Boya ve Rohm&Haas'ın iştirak oranında dahil olduğu kombine gelirler ise 8,8 milyar TL oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, gayrimenkul değer değişimleri ve vergi düzenlemeleri kaynaklı etkilerden arındırıldığında, karlılıklarını büyük oranda koruduklarını belirtti.
"FAVÖK marjımızı yüzde 16'dan 18'e yükselttik"
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2022'ye göre değer artışlarındaki değişim ile vergi düzenlemelerinde meydana gelen önemli değişikliklerin, bir önceki yıla göre karlarını düşürdüğünü kaydeden Dinçerler, "2023 yılı olumsuz koşullarda başlamasına rağmen yılın ikinci yarısında elde ettiğimiz performansla, brüt kar marjımızı yüzde 17'den 21'e, FAVÖK marjımızı yüzde 16'dan 18'e yükselttik." ifadelerini kullandı.
Dinçerler, yeni yönetimin, Polisan Holding'in sahip olduğu çeşitlendirilmiş iş kollarında karlılığa odaklandığını vurgulayarak,"Zor bir yılı geride bıraktık ancak yılın toplam FAVÖK'ünün yaklaşık yüzde 70'ini ürettiğimiz yılın ikinci yarısında, ana faaliyet kollarımızda elde ettiğimiz performans, stratejimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Türkiye'nin ve içinde bulunduğumuz sektörlerin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza bu inançla yön veriyoruz. 2023'ün ikinci yarısında yakaladığımız ivmeyi 2024'te tamamlanacak yatırımlarımızla artırarak devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Polisan Holding 2023 yılında 748 milyon TL net kar elde etti - Son Dakika
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