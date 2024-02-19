Polymetal International, Rusya'daki varlıklarını 3,69 milyar dolara sattı - Son Dakika
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Ekonomi

Polymetal International, Rusya'daki varlıklarını 3,69 milyar dolara sattı

Polymetal International, Rusya\'daki varlıklarını 3,69 milyar dolara sattı

Kıymetli maden üreticisi Polymetal International, Rusya'daki varlıklarının 3,69 milyar dolara satışı için anlaşma sağladığını duyurdu. Şirketin varlıkları, Rus Magnezya Plus şirketine satılacak ve anlaşma bedeli tamamen ruble olarak ödenecek. Polymetal International Üst Yöneticisi (CEO) Vitaliy Nesis, anlaşmanın şirketin risklerini azaltacağını belirtti. Polymetal International, Rusya'nın en büyük maden şirketleri arasında yer almaktadır.

19.02.2024 13:31
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Kıymetli maden üreticisi Polymetal International, Rusya'daki varlıklarının 3,69 milyar dolara satışı için anlaşma sağladığını bildirdi.

Polymetal International'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Varlıkların Rus Magnezya Plus şirketine satılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşma bedelinin 3,69 milyar dolar olduğu ve ödemenin tümünün rubleyle yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polymetal International Üst Yöneticisi (CEO) Vitaliy Nesis, anlaşmanın şirkete yönelik riskleri azaltacağını belirtti.

Polymetal International, Rusya'nın en büyük maden şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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