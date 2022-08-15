Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

15.08.2022 19:44
Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler Antalya'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde yoğunluk yaşandı Vatandaşlar: "Çok iyi indirim yapılmış, indirimlerden çok memnunuz" " Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.

Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Antalya'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde yoğunluk yaşandı

Vatandaşlar: "Çok iyi indirim yapılmış, indirimlerden çok memnunuz"

" Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah ona uzun ömür versin"

ANTALYA - Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirime giden Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde yoğunluk yaşandı. Poşetlerini dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 30'dan fazla gıda ürününde bugün indirimli satışlar başladı. Türkiye genelinde bin 400 markette uygulanacak indirimlerin Antalya ayağında ise, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerde kooperatif marketlerine bazı vatandaşlar, pazar arabalarıyla geldi. İndirimin uygulandığı temel gıdalardan bazı vatandaşların fazla fazla alışveriş yaptığı gözlenirken, bazılarının ise fiyatlarda değişme olmadığını ileri sürerek alışveriş yapmadığı gözlendi.

"Başka markete gitsem alamazdım"

Alışveriş yapan vatandaşlardan Gülten Korkmaz, "Temel gıdalarda indirim olmuş. Bütçeme göre şeker, kırmızı mercimek ve çay aldım. 105 TL tuttu, başka markete gitsem alamazdım. Her gün yürüyüşe çıktığımda buraya girmeyi düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Mahmut Gündal, "İndirimlerden çok memnunuz, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah ona uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

İndirimden memnun olduğunu dile getiren Coşkun Kerim de, "Çok iyi indirim yaptılar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun var olsun. Diğer marketlere göre çok ucuz" diye konuşurken, 6 kilo şeker alan bir vatandaş da, "Fiyatlar çok güzel" yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: Poşetleri doldurup çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement