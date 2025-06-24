Powell: Faiz Oranları Ekonomiye Bağlı - Son Dakika
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Ekonomi

Powell: Faiz Oranları Ekonomiye Bağlı

24.06.2025 20:44
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Jerome Powell, ekonomi güçlü oldukça faiz oranlarının beklemede kalabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceklerini ifade etti.

Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın temmuz ayında faiz indirimi için uygun bir zeminde olabileceklerine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Powell, Waller'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak birçok senaryonun mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Powell, şöyle devam etti:

"Enflasyonun beklediğimiz kadar güçlü gelmediğini görebiliriz. Böyle bir durum söz konusu olursa bu, faiz indirimine daha erken gidilmesini gerektirecektir. İş gücü piyasasının zayıfladığını görebiliriz ve bu da daha erken faiz indirimi yapılmasını gerektirir. Öte yandan enflasyonun daha yüksek geldiğini görürsek veya iş gücü piyasası güçlü kalırsa o zaman muhtemelen daha geç hareket ederiz."

Tarifelerin etkisinin haziran ve temmuz verilerinde görülmeye başlanması bekleniyor

Tarife politikası hakkında yorum yapmalarının uygun olmadığını belirten Powell, "Bizim işimiz enflasyon, enflasyonu kontrol altında tutmak ve maksimum istihdamı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, enflasyonun, özellikle tarifelerden dolayı yükselmesinin beklendiğine işaret ederek, "Tüm tahminciler, çok yakında tarifelerden kaynaklanan önemli bir enflasyonun ortaya çıkmasını bekliyor ve bunu görmezden gelemeyiz. Sadece bekleyelim ve daha fazlasını görelim diyoruz." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin, "Bunu yaz aylarında, haziran ve temmuz verilerinde görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Ekonominin gidişatı oldukça belirsiz"

Faiz oranlarının seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağını kaydeden Powell, bunun da oldukça belirsiz olduğunu vurguladı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) önemli bir çoğunluğunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağına inandığını aktardı.

Tarifelerden kaynaklı enflasyonun ortaya çıkmasını beklediklerini ancak bunun ne kadarının tüketicilere yansıyacağını bilmediklerini belirten Powell, "Bunu görene kadar da bilemeyeceğiz. Beklediğimizden daha düşük olabilir, daha yüksek de olabilir. Hangisi olduğunu bekleyip görmeliyiz ki biz de bunu yapıyoruz." dedi.

Powell, "Ekonomi güçlü olduğu sürece burada biraz duraklama yapabileceğimizi söylüyoruz ve şu anda da bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik sonuçlarını bilmek için çok erken

Powell, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi ve enerji piyasalarına etkisine ilişkin, "Ekonomik sonuçların ne olabileceğini bilmek için çok erken olduğunu düşünüyorum ve spekülasyon yapmak istemem. Elbette durumu izliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin eleştirilerine yönelik soru üzerine Powell, "Tek bir şeye odaklanmış durumdayız, o da Amerikan halkının yararına iyi bir ekonomi sunmak istiyoruz. Bunun dışındaki her şey dikkat dağıtıcı." değerlendirmesini yaptı.

Powell, her zaman doğru olduğunu düşündükleri şeyi yaptıklarını ve bunun sonuçlarına katlandıklarını dile getirdi.

Fed'de geçirdiği süre boyunca yapmak istediği tek şeyin "ekonominin güçlü olması, enflasyonun kontrol altında olması ve sağlam bir iş gücü piyasasına sahip olunması" olduğunu vurgulayan Powell, "Görevimi bu koşullarda devretmek istiyorum." dedi.

Powell, Trump'ın politikalarına yönelik yorum yapmayacağına dikkati çekerek, Fed'in tarife veya maliye politikalarının belirlenmesinde rol oynamadığını, görevlerine sadık kalmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Powell: Faiz Oranları Ekonomiye Bağlı - Son Dakika

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