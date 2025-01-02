Prematüre Bebek Kalp Ameliyatıyla Hayata Tutundu

Ekonomi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, doğuştan kalp hastalığıyla mücadele eden prematüre bebeği, doğru tanı ve planlı müdahalelerle yeniden hayata bağladı.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde dünyaya gelen ve doğumundan itibaren zorlu ameliyatlar geçiren bebek, Medipol ekibinin uyguladığı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Kalbinin sol tarafı gelişmeyen ve akciğerlerden kalbe dönen temiz kanın bir kesede toplandığı tespit edilen prematüre bebek, 32 haftalık ve yalnızca bin gram ağırlığında doğdu.

Medipol ekibi, adım adım planlanan ameliyatlarla minik kalbi hayata bağlamayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, dünya genelinde bu kadar kritik sağlık sorunuyla dünyaya gelen ve yaşama tutunan sayılı bebeğin olduğunu belirterek, "Bu bebek, dünyada sayılı örneklerden biri. Doğru tanı ve planlı müdahalelerle minik kalbini yeniden hayata bağladık." ifadelerini kullandı.

Prematüre doğan bebeğin 32 haftalık ve yalnızca bin gram kiloya sahip olmasının riskleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Şaşmazel, "İlk hedefimiz, anne karnındaki dolaşımı yeniden sağlayarak çocuğun büyüyüp kilo almasını sağlamak oldu. İlk aşamada akciğere giden damarlara bant yerleştirerek vücuttaki kan akışını dengeledik. Bebek 45 günlük olduğunda, yeni bir sorun ortaya çıktı. Akciğerlerden dönen kan, kesede birikerek darlığa neden oldu. Durumu fark eder etmez ikinci bir ameliyat planladık. Yaklaşık 2 bin gram ağırlığında olan bebeğimizin ikinci ameliyatında kese ile kalp arasında bağlantı kurduk. Akciğere giden bantları koruyarak anne karnındaki dolaşımı devam ettirdik. Ameliyat sonrası süreci yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ettik." bilgisini verdi.

Bebeğin gelişimini sabırla takip ettiklerini dile getiren Şaşmazel, 90 günün sonunda, bebeğin 3,5 kilogramı aştığını ve hayati önem taşıyan üçüncü ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kalbin sol tarafının gelişimi yetersiz olduğu için üçüncü ameliyatta sol kalbe yönelik bir operasyon yaptıklarını aktaran Şaşmazel, böylelikle vücuda dengeli kan akışını sağlayarak hayati bir adım atmış olduklarını kaydetti.

Bebeğin, dünya üzerinde bu şekilde hayatta kalan sayılı örneklerden biri olduğunun altını çizen Şaşmazel, "Bu başarı, anne karnında yapılan doğru tanı ve planlı işlemler sayesinde geldi. Kalp cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, anestezi doktorları ve yeni doğan uzmanları, büyük bir özveriyle çalıştı. Başarı, ekip işidir." değerlendirmesinde bulundu.