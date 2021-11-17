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Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli - Son Dakika

Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli

17.11.2021 10:56
Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli

Nicu Academy Eğitmeni Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Prematüre bebek doğumlarında ilk gün çok önemlidir.

Nicu Academy Eğitmeni Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Prematüre bebek doğumlarında ilk gün çok önemlidir. Doğru eğitim ve bakımlarla prematüre bebeklerimizin hayata tutunmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Nicu Academy'den 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prematüre olarak hayata gelen bebekler ve sonrasındaki bakımlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, prematüreliğin önlenebileceğini belirterek, gebelik takiplerinin düzenli yapılması ve gebelerle birebir iletişime geçilmesiyle önlemlerin alınabildiğini aktardı.

Tüm önlemlere ve düzenli takiplere rağmen prematüre bebek doğumlarının da gerçekleşebildiğini bildiren Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Prematüre bebek doğumlarında ilk gün çok önemlidir. Doğru eğitim ve bakımlarla prematüre bebeklerimizin hayata tutunmasını sağlayabiliriz. Prematüre olarak hayata gelen bebeklerin sonrasındaki bakımları çok önemli. Nicu Academy olarak prematüre bebeklerde morbidite ve hasar oranını azaltmak ve sağlıklı kaliteli yaşam hakkına sahip olabilmeleri için hemşirelerimizi alt yapısı en son teknolojiyle oluşturulmuş uygulamalı ve uluslararası en güncel verilerle oluşturulmuş teorik eğitim modülleriyle yetiştirmekteyiz.

Yeni doğan dönemi yaşamın en hassas ve en dinamik evresidir. Yapılan araştırmalara göre TNSA-2018 sonuçları, Türkiye'de son yıllarda çocuk sağlığı göstergelerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Anne karnında 37. haftayı tamamlayamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için ilk gün çok önemli."

"Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olmanın en temel kuralı savaşçı bebeklere gösterilecek sınırsız sevgi"

Nuhoğlu, teknik eğitimleri başarıyla tamamlayarak yetkin bir yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olmanın en temel kuralının savaşçı bebeklere gösterilecek sınırsız sevgi olduğunun altını çizdi.

"Tüm bu eğitimlerin ve ruhsal yetkinliğin ardından savaşçı bebeklere 'Başaracaksın' diye fısıldayan koruyucu melekler ile başarı yakalanabilir." ifadelerini kullanan Nuhoğlu, şu bilgileri verdi:

"Minik savaşçıların hayata tutunması için ve bu alanın gelişimine, yeniliklerine öncülük eden sağlık profesyonellerinin farklı kategoriler de yapacakları bilimsel çalışmalarını desteklemek istiyoruz. 17 Kasım 2019 Dünya Prematüre Günü'nde bir ödül töreni düzenlemiştik, pandemi koşulları sebebiyle bu yıl ödül törenimizi gerçekleştiremiyoruz, önümüzdeki yıl uluslararası olarak ödül törenimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu süre içinde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerimizin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik insan üstü çaba sarf eden sağlık profesyonellerine ve çalışanlarına şükranlarımızı gösterebilmek için 17 Kasım 2022 Dünya Prematüre Günü Nicu Academy ödül töreni için tüm enerjimizle hazırlanıyoruz. Tüm prematüre bebeklerimizin ve ailelerinin Dünya Prematüre Günü'nü kutluyorum."

Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli
Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli
Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli
Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli

Yenidoğan, Gebelik, Kasım, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli - Son Dakika Ekonomi


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