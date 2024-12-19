Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek'e L'Oreal Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek'e L'Oreal Ödülü

Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek\'e L\'Oreal Ödülü

Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek, atık su arıtımı ve yeşil hidrojen üretimi projeleriyle ödül kazandı.

19.12.2024 13:17
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L'Oreal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle yürütülen "Bilim Kadınları İçin" programında, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek, ödüle layık görüldü.

L'Oreal Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Bilim Kadınları İçin" programı, 22 yıldır Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek ve bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, Şimşek, bor temelli güneş ışığıyla çalışan bir sistemle atık su arıtımı ve yeşil hidrojen üretimi üzerine gerçekleştirdiği öncü çalışmasıyla ödül almaya hak kazandı.

Program, 40 yaş altındaki genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını onurlandırarak, projelerinin küresel çapta duyulmasına olanak tanıyor.

Bu yıl, ödül kazanan 4 bilim kadınının çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığı programda, önemli ve yenilikçi projeler vurgulandı. 2024 ödülleri, L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen'in ev sahipliğinde ve 2017'de "L'Oreal Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü"ne layık görülen ODTÜ İVME-R Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün onur konuğu olduğu özel bir törende verildi.

Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek, su kaynaklarındaki kirliliği azaltmayı hedefleyen ve atık sudaki dirençli kirleticileri arıtarak yeşil hidrojenle enerji üretmeyi amaçlayan projeyle bu yıl ödül kazanan kadın bilim insanları arasında yer aldı.

Su kaynaklarındaki kirliliği ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla yenilikçi bir sistem geliştirmeyi hedefleyen Şimşek, geliştirilen sistemle atık sudaki dirençli kirleticileri arıtarak, aynı zamanda yeşil hidrojenden enerji üretmeyi hedefliyor.

Proje, hem iki boyutlu hem de kuantum boyutundaki malzemelerin sentezlenmesiyle, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli avantajlar sunuyor. Bor temelli sistem, muadillerine göre daha düşük maliyetle etkili bir arıtma ve enerji üretim süreci sağlarken geliştirilen ileri arıtma ve enerji üretim teknolojisinin, yaklaşık 2 yıl sürecek laboratuvar çalışmaları ve 4-5 yıl sürecek pilot ölçekli geliştirme süreçlerinin ardından ticarileştirilmesi planlanıyor. Böylece, güneş ışığı kullanılarak su kirliliği önlenirken, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak hidrojen üretimi gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, projede, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla su arıtımı ve yeşil hidrojen üretimini birleştirerek, doğada bol bulunan bor, karbon ve azot temelli malzemelerle çevre dostu bir çözüm sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu çalışmanın hem su kirliliğiyle mücadelede hem de sürdürülebilir enerji üretiminde önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bilimsel araştırmalarımızla dünyayı daha iyi bir yer haline getirme potansiyeli, su ve enerji kaynaklarının giderek azalması için bulacağımız çözümler bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Unesco, Çevre, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Esra Bilgin Şimşek'e L'Oreal Ödülü - Son Dakika

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