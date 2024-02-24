Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep'te hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep'te hizmet vermeye başladı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep\'te hizmet vermeye başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer'i kadrosuna kattı. Özer'in ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan, hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunuyor. Özer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemde pek çok operasyona katılarak, sahra şartlarında başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi.

24.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep'te hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Prof. Dr. Özer'i kattı.

Özer, 1991'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2000'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 2007'de Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı'nda Gastroenterolojik Cerrahi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve 2011'de ise Harp Cerrahisi Bilim Dalı Harp Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

Özer'in ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan, hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunuyor. Özer, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı yaptı.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirilerinin de literatürde bulunduğu Özer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve sınır ötesinde pek çok operasyona katılarak, sahra şartlarında çok sayıda başarılı ameliyat gerçekleştirdi. Mehmetçiğin tedavisinde aktif rol alan Özer'e, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde çok sayıda takdir, şerit rozet ve madalya takdim edildi.

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olan Özer'in, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ile Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği'nde de üyeliği bulunuyor. Ayrıca Türk Cerrahi Derneği üyesi olan Özer, bu dernekte iki dönem akreditasyon kurul üyeliği yaptı.

Özer'in ilgi alanları sindirim sistemi kanserleri, kolorektal kanserler ve cerrahisi, mide, duedonum kanserleri ve cerrahisi, reflü cerrahisi, safra kesesi ve safra yolu cerrahisi, ince bağırsak ameliyatları, karaciğer kistleri ve kitleleri, hemoroid, makat çatlağı, fistül, kıl dönmesi, ateşli silah yaralanması ve ağır travmalar, açık ve kapalı (Laparoskopik) cerrahi işlemler olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep'te hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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