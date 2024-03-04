Tüm Bürokratlar ve iş insanları Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TÜMBİAD) olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Recep Yıldızhan yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi.
Divan Başkanlığına Can Çobanoğlu'nun ve Divan üyeliklerine Hayri Ülgen ve İlknur Karlı'nın seçildiği, Mesut Şenol'un sunumu ile Divan Başkanı Can Çobanoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen kurula yoğun bir katılım söz konusu oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev gerçekleştirdi.
Açılış konuşmalarının ardından; Madenciliğin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu konferansta İstanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazırlama Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Özersunumunu gerçekleştirerek kurul üyelerini bilgilendirdi. Sunumunda madenlerin ve madenciliğin önemini vurgulayarak, maden kazaları ve iş güvenliği konusuna da değindi. Türkiye'de bulunan maden rezervleri ve kullanım alanları hakkında çeşitli bilgiler veren Sözer, ülkemizin maden açısından zenginliğine de dikkat çekti.
TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan, TÜMBİAD'ın 2024 yılında Sosyal ve Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık gibi birçok alanda projeleri olduğunu bildirdi.
Olağanüstü genel kurula katılan Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Yüksel YALOVA konuşmasında, yatırımların bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını ifade ederken, madenciliğin ve iş güvenliğinin önemine de değindi.
Yoğun katılım ve ilgi ile geçen, çok değerli isimlerin konuşmalar yaptığı TÜMBİAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Haberler.com'da canlı yayınlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırdığını ifade etti. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya çıkarttıklarını belirten Erdoğan, ''Muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırmak için vadettikleri rakam, ülkenin tüm yatırımları durdurulsa bile ödenmez. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak bile karşılayamıyoruz'' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alibeyköy Lojistik Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin tarihi yarımadadaki trafiği azaltacağını ve yaya güvenliğini artıracağını belirtti. İmamoğlu ayrıca, Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nın Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşınacağını söyledi. İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında da İstanbul'daki hizmetlerini anlattı ve destek istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artışın süreceğini belirterek, 2024 yılında 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Bolat, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her alanda ileri seviyelere yükselmesinin büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.
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